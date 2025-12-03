TikTok confirma primeiro data center na América Latina, com investimento superior a R$ 200 bi

O projeto já era conhecido, mas a empresa de tecnologia por trás desse negócio ainda não havia sido oficialmente divulgada. O empreendimento será feito em parceria com a Omnia, operadora de data centers do grupo Pátria Investimentos, e com a Casa dos Ventos, empresa de energia renovável.

O TikTok confirmou nesta quarta-feira, 3, a construção de seu primeiro data center na América Latina, que será instalado no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), no Ceará. A fase inicial das operações prevista para 2027.

De acordo com comunicado do TikTok, o projeto envolve um investimento total estimado em mais de R$ 200 bilhões, considerando todas as etapas. Dentro desse valor, estão R$ 108 bilhões a serem alocados para equipamentos até 2035 e investimentos adicionais em aprimoramentos tecnológicos ao longo da década seguinte.

A obra ficará com a Omnia, enquanto a geração de energia será da Casa dos Ventos. Já o grosso dos aportes virá do TikTok, com instalação das racks com equipamentos para processamento de dados.

O Complexo do Pecém foi escolhido para o desenvolvimento do data center por combinar oferta de energia elétrica limpa, conectividade à internet, acesso rodoviário, mão de obra e incentivos, que dão ao empreendimento um nível de competitividade comparável ao dos mega data centers ao redor do mundo. Os estudos iniciais indicam a criação de mais de 4.000 postos de trabalho, entre temporários e permanentes, na primeira fase de construção e operação.

"Este projeto é um passo decisivo para ampliar nossa contribuição ao ecossistema digital brasileiro. Ele combina inovação tecnológica, impacto socioeconômico e sustentabilidade, elementos essenciais para o fortalecimento da confiança da comunidade e das instituições no empreendimento", afirmou a diretora de Políticas Públicas do TikTok no Brasil, Monica Guise, em nota.