Relógio atômico de césio é instalado em datacenter Fortaleza

A iniciativa faz parte do Projeto Tempo Brasil, desenvolvido pelo ON em parceria com o NIC.br / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Fortaleza foi escolhida para sediar um relógio atômico de césio, equipamento de alta precisão enviado pelo Observatório Nacional (ON) e instalado no data center da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A iniciativa integra o Projeto Tempo Brasil, desenvolvido pelo ON em parceria com o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), e fortalece a soberania digital do País, ao reduzir a dependência de sistemas estrangeiros.