Relógio atômico de césio é instalado em datacenter Fortaleza

Relógio atômico de césio é instalado em data center de Fortaleza

A instalação do relógio busca reduzir a dependência de sistemas estrangeiros e consolidar a Capital como um centro de precisão temporal
Fortaleza foi escolhida para sediar um relógio atômico de césio, equipamento de alta precisão enviado pelo Observatório Nacional (ON) e instalado no data center da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice).

A iniciativa integra o Projeto Tempo Brasil, desenvolvido pelo ON em parceria com o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), e fortalece a soberania digital do País, ao reduzir a dependência de sistemas estrangeiros.

A escolha da capital cearense está diretamente relacionada à infraestrutura de desempenho em conectividade, marcada por alta capacidade de tráfego e baixa latência.

Com a instalação, Fortaleza se consolida não apenas como um hub de dados, mas como um centro estratégico de precisão temporal essencial para a economia digital brasileira, conforme a Etice.

O novo sistema impacta diretamente setores como redes 5G, transações financeiras em tempo real — como o Pix — e certificação digital, ampliando os níveis de segurança, confiabilidade e eficiência da infraestrutura crítica nacional.

Como se deu a escolha da Capital

Fortaleza também se destaca como ponto de aterrissagem de 16 cabos submarinos internacionais.

O IX.br Fortaleza, segundo maior Ponto de Troca de Tráfego (IXP) do Brasil e um dos dez maiores do mundo, registra picos de até 6 terabits por segundo (Tbps). Este volume é comparável ao de países inteiros.

Essa estrutura permite que o sinal do relógio atômico, essencial para a sincronização de redes de telecomunicações, sistemas financeiros e de navegação, seja distribuído com máxima precisão e mínima latência.

O que é um relógio atômico de césio

O relógio de césio garante o Tempo Universal Coordenado do Brasil (UTC-BR). É um dispositivo de alta precisão que usa as oscilações do átomo de césio-133 para medir o tempo.

Ele garante a marcação de tempo extremamente precisa, com um erro inferior a 1 nanossegundo por dia, superando a exatidão dos sistemas de GPS.

O serviço de sincronização do tempo será disponibilizado gratuitamente por meio do NTP.br (Network Time Protocol), beneficiando desde operadoras de telecomunicações até instituições financeiras.

