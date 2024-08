Cinturão Digital do Ceará recebe US$ 38,7 milhões e será atualizado; entenda

O Cinturão Digital do Ceará (CDC) recebeu, por meio do programa Ceará mais Digital, investimentos de US$ 38,7 milhões, ou seja, por volta de R$ 212,4 milhões (cotação desta terça-feira, 13) para processo de transformação digital dos serviços do Governo do Estado.

O objetivo, de acordo com a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), gestora do CDC, é elevar a eficiência da administração pública e a qualidade das entregas para os cidadãos.

Além disso, grande parte da iniciativa foi executada pela Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag), com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que concedeu empréstimo de US$ 31 milhões. O restante do montante é de contrapartida local.