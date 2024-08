Cinturão Digital chegará a todas as cidades do Ceará até 2025, diz Etice

Presidente da Etice comenta execução do projeto no Estado. Crédito: FCO FONTENELE

A demora, explica Barbosa, tem relação com a procura do cabeamento e a estrutura de posse que possa suportar os dados demandados. “Instalar em um poste que não tem estrutura suficiente, seria um complicador. Então tem que ter a robustez suficiente para suportar o nosso cinturão. A proposta do governador Elmano de Freitas é que a gente consiga chegar nas 184 cidades com a fibra toda nossa, a ideia é não atingir só os órgãos do Estado, mas a gente estender a todo o Estado”, afirma. Ainda na última terça-feira, 13, o Cinturão Digital do Ceará recebeu, por meio do Programa Ceará mais Digital, investimentos de US$ 38,7 milhões (aproximadamente R$ 212,4 milhões, na cotação do dia) para processo de transformação digital dos serviços do Governo do Estado.

Segundo a Etice, o objetivo é elevar a eficiência da administração pública e a qualidade das entregas para os cidadãos. “Nesses 133 municípios, a gente tá saindo de uma capacidade de 10 gigas (GB) para 400 GB. Então isso é melhorar o tráfego de dados no Estado de uma forma extremamente robusta”, explica Francisco. A expansão, que será por meio do aumento da potência dos equipamentos, vai ser uma medida para aumentar as oportunidades de desenvolvimento em áreas do Ceará e reduzir o número de falhas e interrupções no contexto digital, de acordo com Barbosa.