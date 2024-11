200 mil cearenses serão beneficiados com Vale Gás Social; veja como receber

Vale Gás será entregue para os 184 municípios do Ceará Crédito: Mariana Parente/SPS

Famílias cearenses e entidades ligadas ao programa Mais Nutrição serão beneficiadas com 204.941 bilhetes do Vale Gás Social. Somente em Fortaleza serão 9.324 beneficiários. O recolhimento deve ser realizado no Centro de Referência da Assistência Social (Cras). A lista de beneficiários agosto pode ser acessada por meio do link.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

A segunda entrega anual dos vales ocorreu nesta terça-feira, 6, na Secretaria da Proteção Social (SPS), em Fortaleza. Depois de receber o ticket o beneficiário deve retirar o botijão de gás na revendedora Nacional Gás de cada município. O benefício possibilita que pessoas em situação de vulnerabilidade possam receber botijões de gás gratuitos. Segundo o governador do Estado, Elmano de Freitas, o investimento realizado foi de mais de R$ 20 milhões e a expectativa é que, até o final do ano, esse montante seja de R$ 60 milhões.

“Nós temos que combinar essa ação imediata emergencial de solidariedade de apoio financeiro às famílias com a formação de crédito, apoio ao empreendedorismo e a busca pelo emprego”.

Vale Gás no Ceará

O Vale Gás Social é uma política pública, sancionada pelo Governo do Ceará no dia 14 de setembro de 2021, que possibilita a recarga gratuita do botijão de gás à população cearense em situação de vulnerabilidade. O benefício é distribuído pela SPS três vezes ao ano. São contempladas famílias assistidas pelo Cartão Mais Infância, famílias no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), beneficiários do Bolsa Família, jovens do programa Virando o Jogo e entidades credenciadas no Programa Mais Nutrição