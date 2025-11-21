Acesso ao Pecém recebe R$ 10,8 milhões para iluminação em LED

Acesso ao Pecém recebe R$ 10,8 milhões para iluminação em LEDEquipamentos serão instalados ao longo de 20km da rodovia CE-155, entre São Gonçalo do Amarante e Caucaia
O acesso ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) via a rodovia estadual CE-155 vai receber um investimento de R$ 10,8 milhões para a instalação de nova iluminação pública.
Os equipamentos em LED, segundo destaca a Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), consomem menos energia e tem durabilidade quatro vezes maior.
"É mais valorização da área acostumada a atrair parceiros e gerar negócios para o Ceará", ressalta nota divulgada pela Seinfra.
A rodovia tem tráfego intenso de veículos de grande porte que fazem a movimentação de cargas no Porto do Pecém e na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, tornando-se o principal acesso à região.
Os equipamentos vão ser instalados em 20 quilômetros da CE 155, entre as cidades de São Gonçalo do Amarante e Caucaia.
Os recursos fazem parte do Fundo de Incentivo à Eficiência Energética (Fiee). O secretário Hélio Winston Leitão (Infraestrutura) e Max Quintino, presidente do Cipp, assinaram a autorização para o início da implantação dos equipamentos na última terça-feira, 18.
Quais equipamentos vão ser instalados na CE-155?
O projeto apresentado pela Seinfra prevê:
- 1.316 luminárias inteligentes, adaptadas à telegestão;
- 1.238 postes cônicos (12m altura útil), nos dois lados da via;
- 23 pontos de mediação de energia;
- rede elétrica subterrânea e
- sistema antivandalismo.
"Serão utilizadas redes de dutos e caixas de passagem a 1,2m de profundidade envelopadas por concreto além de rede elétrica com cabos de alumínio, para inibir furtos frente ao baixo valor comercial do material em relação ao cobre", detalha a Seinfra.
