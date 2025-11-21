Acesso ao Pecém recebe R$ 10,8 milhões para iluminação em LED

Rodovia CE 155 recebe equipamentos de iluminação / Crédito: Erivaldo Vieira/Divulgação Governo do Ceará

O acesso ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) via a rodovia estadual CE-155 vai receber um investimento de R$ 10,8 milhões para a instalação de nova iluminação pública. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os equipamentos em LED, segundo destaca a Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), consomem menos energia e tem durabilidade quatro vezes maior.

Os recursos fazem parte do Fundo de Incentivo à Eficiência Energética (Fiee). O secretário Hélio Winston Leitão (Infraestrutura) e Max Quintino, presidente do Cipp, assinaram a autorização para o início da implantação dos equipamentos na última terça-feira, 18. Quais equipamentos vão ser instalados na CE-155? O projeto apresentado pela Seinfra prevê: