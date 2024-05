ZPE do Ceará

A Zona de Processamento de Exportação do Ceará é um distrito industrial de incentivos, destinados a sediar empresas orientadas para o mercado externo. Para efeito de controle aduaneiro, as ZPEs são consideradas zonas primárias. A ZPE do Ceará foi a primeira em operação do Brasil e deve abrigar o hub de hidrogênio verde planejado para o Pecém