A dois meses do fim do ano, Pecém bate novo recorde

Movimentação de cargas no Porto do Pecém / Crédito: JÚLIO CAESAR

A dois meses do fim do ano, a Companhia do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp S.A) divulgou novo recorde no porto, com a movimentação de contêineres, até outubro, superando a de todo o ano passado. Foram 582.238 TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés, aproximadamente 6 m) contra 555.350 TEUs em 2024. Já a movimentação geral do Porto do Pecém chegou a 17.045.228 toneladas em outubro, sendo 7% superior nesta mesma base de comparação.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em comunicado, a Cipp S.A informou que o resultado reflete o aumento das operações de importação e exportação, o fortalecimento das rotas marítimas e o desempenho das empresas instaladas no Complexo do Pecém. Um exemplo foi a nova rota semanal para a Ásia, que reduziu em 50% o tempo de transporte: de 60 para cerca de 30 dias. Começou oficialmente em abril, mas operava desde o início do ano. Ela já é responsável por quase metade do crescimento registrado no segmento neste ano.

O novo serviço de navegação, chamado Santana, é operado pela MSC em parceria com a APM Terminals e estabelece uma conexão direta entre os principais portos da Ásia e o Porto do Pecém. Leia mais Pecém negocia mais duas novas rotas marítimas internacionais Sobre o assunto Pecém negocia mais duas novas rotas marítimas internacionais Em relação aos números, Max Quintino, presidente do Complexo do Pecém, disse que o Porto do Pecém está se consolidando como o novo eixo de conexão entre o Brasil e o mundo

“Estamos construindo, dia após dia, um porto cada vez mais moderno, competitivo e essencial para o desenvolvimento do Ceará e do país”, complementou. Para Roberto de Castro, diretor de Operações do Complexo do Pecém, o resultado é consequência direta do empenho das equipes que atuam no terminal. “Trabalhamos de forma integrada, com foco em segurança, agilidade e qualidade no atendimento aos clientes — e os resultados comprovam a eficiência do nosso time”, ressaltou.