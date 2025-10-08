Pecém negocia mais duas novas rotas marítimas internacionais

Novos equipamentos devem dar mais agilidade e aumentar o porte do Pecém / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Porto do Pecém negocia para ter duas novas rotas marítimas inéditas em conexão com o Ceará. Um destino envolve a Europa, como revelou com exclusividade ao O POVO André Magalhães, diretor comercial da Cipp SA - administradora do Complexo do Pecém. Já o outro segue sob sigilo. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado “Estamos conversando com a Europa e namorando uma outra rota muito grande”, afirmou. Perguntado se seria um destino na Ásia, ele disse que não pode revelar por questões de confidencialidade nas negociações.

O Ceará é o principal exportador do produto, enviando a produção local de melão e melancia, além de manga e uvas do Vale do Parnaíba. Fortalecimento do serviço da Ásia a partir do Ceará Responsável por 15% do total movimentado no Pecém, a rota para a Ásia, atualmente, é considerada uma das principais responsáveis pela expansão das atividades do Porto. Na prática, a conexão reduziu de 60 para 30 dias o tempo de trânsito das cargas e atraiu mais negócios.

O navio que faz o trajeto tem escalas em Busan, Qingdao, Shanghai, Ningbo, Yantian e Singapura, e segue de volta para a Ásia passando pelo Cabo da Boa Esperança, como detalha o Complexo do Pecém. André Magalhães, diretor comercial do Complexo do Pecém Crédito: AURÉLIO ALVES “Esse serviço da Ásia, que começou com a maior carga, cerca de 90%, não pertencia ao Estado. Era carga de transbordo. Hoje, está em 70%. Ou seja, a nossa economia, todo o Nordeste já está começando a pegar o navio para exportar e importar”, destaca o diretor comercial da Cipp SA.