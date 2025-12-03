Natal terá maior volume de vendas do varejo desde 2014, diz CNC

2025 tem a possibilidade de ser o melhor Natal para o comércio desde 2014, afirma pesquisa / Crédito: FABIO LIMA

“Em um ano de desaceleração da economia e do comércio, a estimativa representa esperança para os varejistas, que podem compensar uma parte das dificuldades causadas pelo alto custo de acesso ao crédito e endividamento da população no Brasil ao longo de 2025”, afirma o presidente. Projeção de contratações temporárias Os dados também são positivos para quem busca oportunidade profissional. A pesquisa aponta um aumento de aproximadamente 5% na quantidade de vagas temporárias para o Natal de 2025, em comparação ao ano anterior.