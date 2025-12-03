Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Natal terá maior volume de vendas do varejo desde 2014, diz CNC

Natal terá maior volume de vendas do varejo desde 2014, diz CNC

A pesquisa também estima maiores contratações temporárias durante o Natal e um aumento de 2,5% nos preços de produtos típicos da época
As vendas no varejo, relacionadas ao Natal, são projetadas para R$ 72,71 bilhões em 2025 no Brasil, de acordo com estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A previsão é 2,1% maior do que o negociado em igual data de 2024, quando o faturamento chegou a R$ 71,2 bilhões.

Caso seja confirmada, 2025 será o melhor Natal para o comércio desde 2014, quando o varejo movimentou R$ 77,26 bilhões.

José Roberto Tadros, presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, comenta estar esperançoso em entrar em 2026 com bons resultados para os comerciantes.

“Em um ano de desaceleração da economia e do comércio, a estimativa representa esperança para os varejistas, que podem compensar uma parte das dificuldades causadas pelo alto custo de acesso ao crédito e endividamento da população no Brasil ao longo de 2025”, afirma o presidente.

Projeção de contratações temporárias

Os dados também são positivos para quem busca oportunidade profissional.

A pesquisa aponta um aumento de aproximadamente 5% na quantidade de vagas temporárias para o Natal de 2025, em comparação ao ano anterior.

Foram contratadas 107,1 mil pessoas para funções relacionadas a vendas natalinas em dezembro de 2024. Já neste ano, 112,6 mil vagas devem ser oferecidas a trabalhadores temporários.

Empresários também estimam que 11% desta população — cerca de 12,1 mil pessoas — deve ser efetivada, segundo a pesquisa.

De acordo com Fabio Bentes, economista-chefe da CNC, a variação positiva foi detectada ainda no Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) de novembro.

Nesta pesquisa, 70% dos comerciantes entrevistados afirmaram estar projetando contratações para o período de boas vendas que se inicia na Black Friday e vai até o Natal.

“Essas oportunidades podem gerar impacto positivo em curto e médio prazo, pois a estabilidade no baixo desemprego no País é um dos fatores necessários para melhorias na economia em 2026”, projeta o economista.

Cerca de metade das novas contratações previstas deve vir do setor de hiper e supermercados, que concentra 49,42% das vagas.

Logo depois aparecem as lojas de roupas e calçados, responsáveis por 22,58%, enquanto o segmento de utilidades domésticas e eletroeletrônicos deve representar 16,82% das oportunidades.

No que diz respeito ao volume de vendas, supermercados e o varejo de vestuário e calçados também puxam as expectativas.

As estimativas apontam faturamentos de R$ 31,51 bilhões (43,3% de todo o montante projetado) e R$ 22,82 bilhões (31,4%), respectivamente.

A CNC também prevê um aumento na remuneração oferecida para o período natalino.

Para 2025, o salário médio estimado é de R$ 1.983,54 — 7,4% acima do valor pago nas contratações temporárias de 2024, significando um ganho real de 2,7% após o desconto da inflação acumulada nos últimos 12 meses.

Impacto no bolso dos consumidores

A comparação entre os preços da cesta de produtos típicos do período natalino indica que, em média, os itens devem ficar 2,5% mais caros em relação ao Natal de 2024.

Os maiores encarecimentos devem ocorrer em categorias como joias e bijuterias, com alta de 20,5%, seguidas pelos artigos de maquiagem (+8,4%) e pelos livros (+7,2%).

Em contrapartida, alguns itens tendem a pesar menos no bolso: aparelhos telefônicos devem registrar queda de 7,2%, enquanto TVs, equipamentos de som e produtos de informática devem recuar 4,5%.

Os vinhos também devem apresentar leve redução, de 1,2%, na comparação com o ano passado.

