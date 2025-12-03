PMI de serviços do Brasil sobe para 50,1 pontos em novembro, maior nível em 8 meses

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 3, pela S&P Global, que destaca que houve no mês passado melhora na demanda por serviços, aumento de novos negócios e criação de empregos no setor.

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) a respeito da atividade do setor de serviços do Brasil subiu de 47,7 pontos em outubro para 50,1 pontos em novembro, nível mais alto dos últimos oito meses. Leituras acima de 50 pontos indicam expansão da atividade.

"No entanto, com alguns participantes da pesquisa atribuindo esse aumento à COP30, será interessante ver nos dados do PMI de dezembro se o aumento nas vendas pode ser sustentado", ressaltou, em nota, a diretora associada de Economia da S&P Global, Pollyana de Lima.

Ela também menciona que há um movimento de fortalecimento da confiança nos negócios e aumento no emprego, mas destaca que o contexto de eleição presidencial em 2026 parece destinado a "trazer desafios adicionais" e aumento da incerteza.

PMI Composto

O PMI Composto, que mede a atividade conjunta das empresas de serviços e da indústria, subiu de 48,2 pontos em outubro para 49,6 em novembro.