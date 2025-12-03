IBGE: 4 em cada 10 crianças e adolescentes de até 14 anos viviam em situação de pobreza no País

A proporção de crianças menores de 14 anos de idade abaixo da linha de pobreza foi de 39,7%. A proporção de crianças brasileiras vivendo em situação de pobreza extrema foi de 5,6% em 2024.

Em 2024, quatro em cada dez crianças e adolescentes brasileiros de até 14 anos viviam em situação de pobreza no País. Os dados são da Síntese dos Indicadores Sociais (SIS) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 3.

No grupo etário de 15 a 29 anos, 25,4% viviam na pobreza, e 3,7% estavam em situação de miséria. Por outro lado, na população idosa, com 60 anos ou mais, 8,3% viviam em situação de pobreza, e 1,9% sobreviviam na extrema pobreza.

Segundo André Simões, técnico do IBGE, a proporção de idosos em situação de pobreza e extrema pobreza é menor porque há mais pessoas cobertas por aposentadoria e pensão nessa faixa etária, o que garante uma renda mínima. Se a população idosa não tivesse acesso aos benefícios previdenciários, a extrema pobreza nesse grupo passaria de 1,9% para 35,4% em 2024, e a pobreza, de 8,3% para 52,3%.

Pelos critérios dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas e recomendações do Banco Mundial, a pobreza extrema é caracterizada por uma renda familiar per capita disponível inferior a US$ 2,15 por dia, o equivalente a um rendimento médio mensal de R$ 218 por pessoa em 2024, na conversão pelo método de Paridade de Poder de Compra (PPC) - que não leva em conta a cotação da taxa de câmbio de mercado, mas o valor necessário para comprar a mesma quantidade de bens e serviços no mercado interno de cada país em comparação com o mercado nos Estados Unidos.

Já a população que vive abaixo da linha de pobreza é aquela com renda disponível de US$ 6,85 por dia, o equivalente a R$ 694 mensais por pessoa em 2024. O IBGE esclarece que o Banco Mundial atualizou em junho de 2025 as suas linhas de pobreza, mas as informações da Síntese de Indicadores Sociais já estavam processadas, por isso o instituto optou por fazer nova atualização apenas na edição do próximo ano.