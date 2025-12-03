Câmbio: real e pares emergentes sobem em meio a dólar fraco e alta do petróleo

O dólar opera em queda no mercado à vista na manhã desta quarta-feira, 3, acompanhando o movimento global de enfraquecimento da moeda americana, enquanto o petróleo sobe após a frustração com a falta de avanço em um acordo para encerrar a guerra na Ucrânia. O Kremlin afirmou que é "errado" dizer que Vladimir Putin rejeitou o plano dos EUA para a Ucrânia. Segundo Yuri Ushakov, Putin aceitou algumas propostas e considerou outras inaceitáveis, mas Moscou está disposto a seguir negociando.

A taxa de câmbio também reflete a valorização das principais moedas de emergentes exportadores de commodities, em meio às apostas de que o Federal Reserve cortará juros na próxima semana e em 2026. A agenda local está vazia, sem um driver forte e investidores ficam de olho na relação do governo e Congresso e nos indicadores dos EUA. O relatório ADP de vagas criadas no setor privado dos EUA sai às 10h15, a produção industrial de setembro às 11h15 e os PMIs composto e de serviços dos EUA (11h45 e 12h). Os dados devem guiar as apostas sobre corte de juros, à medida que o relatório do payroll só será divulgado no dia 12, após o encontro do BC americano na próxima quarta-feira, 10. No Brasil os únicos dados previstos são os PMIs composto e de serviços no Brasil (10h). No noticiário do dia, destaque para as grandes companhias abertas do Novo Mercado, que preparam pedido à B3 para pagar dividendos sem desembolso de caixa. A proposta é distribuir ações preferenciais resgatáveis em bonificação, solução que preserva a isenção de IR sobre lucros acumulados até 2025.

Os empregados da EPE terminam greve após assembleia aprovar proposta da autarquia, que prevê abonar 20 dias de greve e compensar 7 com trabalho. O Indicador de Clima Econômico (ICE) da América Latina subiu 8,7 pontos no terceiro trimestre de 2025, para 86,8 pontos, segundo o Ibre/FGV. No Brasil, porém, o clima econômico recuou 3,6 pontos no período, para 66,1 pontos. O advogado Ferdinando Lunardi, do E. Munhoz Advogados, tornou-se o favorito do ministro Fernando Haddad para presidir a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mas a indicação ainda não foi formalizada. Lunardi é próximo do secretário-executivo Dario Durigan.