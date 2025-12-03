Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxas de juros ficam estáveis antes de dados dos EUA

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta quarta-feira, 3, apesar da queda do dólar ante o real e das taxas de Treasuries, após acumular quedas recentes. Os investidores aguardam pelos indicadores dos Estados Unidos, em dia de agenda doméstica mais esvaziada. No radar estão os ruídos entre o Planalto e o Congresso, além da sessão conjunta do Congresso para votação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, prevista para quinta-feira (4).

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,575%, de 13,579% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 estava em 12,685%, de 12,676%, e o para janeiro de 2031 estava em 12,905%, de 12,906% no ajuste de terça-feira, 2.

