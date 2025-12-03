Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Airbus reduz meta de entregas de jatos A320 sem danificar projeções financeiras

A Airbus anunciou, em comunicado, que revisou a meta de entregas de jatos comerciais para 2025 após um recente problema de qualidade de um fornecedor nos painéis de fuselagem que afetou o fluxo de produção da família A320. Com isso, a empresa agora mira cerca de 790 entregas no ano, abaixo do objetivo anterior de aproximadamente 820 aeronaves.

Apesar do corte, a fabricante afirmou que mantém sua projeção financeira divulgada nos resultados dos nove meses de 2025, que prevê EBIT Ajustado de cerca de 7 bilhões de euros e fluxo de caixa livre antes de financiamento a clientes de cerca de 4,5 bilhões de euros. A Airbus já havia despachado 585 aviões até outubro e divulgará os dados de novembro na sexta-feira, 5 de dezembro.

Segundo analistas ouvidos pela imprensa internacional, a revisão era considerada provável após a detecção do defeito nos painéis metálicos instalados em centenas de aeronaves da família A320 - problema já corrigido pelo fornecedor, segundo a empresa. O ajuste ocorre em meio a outros desafios recentes, como a necessidade de uma atualização urgente de software para milhares de jatos da mesma linha após uma falha provocada por radiação solar.

Após quedas recentes, as ações da Airbus subiam 3,5% em Paris perto das 9h28 (de Brasília), diante da manutenção das previsões financeiras.

