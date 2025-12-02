TV Brasil promove ação social de Natal com Cine Cultura para crianças

A Gerência Executiva de Marketing e Negócios da EBC e a TV Brasil promoveram, nesta terça-feira (2), uma edição especial do Cineminha TV Brasil Animada no Cine Cultura do Liberty Mall, em Brasília (DF).

O objetivo da iniciativa foi garantir acesso à cultura e proporcionar um espaço de convivência e acolhimento, além de reforçar o compromisso social da EBC com uma ação especial de Natal. A atividade acontece no marco dos 18 anos de criação da TV Brasil.

“Realizada em um período carregado de simbolismo, a ação abraça o espírito natalino de solidariedade e empatia. Seu propósito é criar uma memória afetiva duradoura, aproximando a TV Brasil Animada das crianças e mostrando que o acesso à cultura, ao entretenimento de qualidade e ao cuidado social deve ser um direito de todas e todos”, explica a gerente-executiva de Marketing e Negócios da EBC, Ana Carolina Machado.

A exibição integra ainda o compromisso social da TV Brasil, que mantém uma das poucas faixas infantis gratuitas na televisão aberta. De segunda a sábado, das 7h às 12h15, a emissora exibe conteúdos educativos, inclusivos e diversos para crianças das cinco regiões do país.

Ao longo do ano, a grade apresentou títulos como O Show da Luna, Galinha Pintadinha e Mundo Bita, além de estimular a participação do público com atividades, materiais de colorir, livros interativos e a publicação de desenhos enviados pelas crianças.