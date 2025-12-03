Proprietária da Zara, Inditex relata salto em vendas de novembro a dezembro

A taxa de crescimento foi superior ao aumento de 6,2% que a Inditex registrou nos primeiros nove meses do ano fiscal, o que trouxe as vendas a câmbio constante para 28,17 bilhões de euros. Somente no terceiro trimestre, o grupo registrou vendas de 9,8 bilhões de euros.

A Inditex, proprietária da Zara, relatou um crescimento acelerado das vendas no início da importante temporada de compras, apontando para um forte desempenho na Black Friday. O grupo de moda espanhol, que também abriga a Massimo Dutti e a Pull & Bear, disse nesta quarta-feira (3) que as vendas saltaram quase 11% a câmbio constante de 1º de novembro a 1º de dezembro em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O CEO do grupo, Oscar Garcia Maceiras, afirmou que a Inditex conseguiu alcançar crescimento de vendas em um ambiente de mercado complexo. Assim como outros nomes da moda, a empresa espanhola está enfrentando uma concorrência intensificada na indústria da moda de rivais de baixo custo, como a Shein da China.

O grupo disse que seu plano contínuo de otimização de lojas deve impulsionar novos ganhos na produtividade das lojas. Também observou que seu plano de expansão logística permaneceu no caminho certo.

A Inditex reportou um lucro líquido de 4,62 bilhões de euros nos primeiros nove meses, acima dos 4,45 bilhões de euros anteriormente. O lucro operacional aumentou para 5,94 bilhões de euros de 5,67 bilhões de euros, com uma margem de 21,1%. A empresa manteve o guidance para o ano que termina em janeiro de 2026. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.