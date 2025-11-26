Vestuário e despesas pessoais fazem prévia da inflação avançar

FORTALEZA, CEARÁ, 23-12-2022: Os dados da inflação indicam o aumento do preço em produtos de vestiário. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

A prévia da inflação voltou a acelerar na Grande Fortaleza em novembro, segundo atestam os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 26. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) avançou 0,23% , após o variação quase nula de 0,01% em outubro. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Conhecido como a “prévia da inflação”, o indicador mede os preços entre os últimos 15 dias de um mês e os primeiros 15 do outro, sinalizando o que deve ocorrer no índice oficial do período, divulgado no início de dezembro. Com o novo resultado, Fortaleza acumula 3,92% de inflação no ano e 4,34% em 12 meses. O movimento de aceleração foi puxado principalmente pelos grupos Despesas Pessoais (0,53%) e Vestuário (0,52%), que apresentaram as maiores altas percentuais do mês. Pacotes de turismo foram os principais influenciadores dos grupos de consumo, com variação de 4,13% no período, seguido por joias e bijuterias (2,91%). Em um momento de retomada das viagens, aumento da circulação de turistas e preparação para o fim do ano, itens ligados a serviços, lazer e compras sazonais exerceram pressão adicional sobre o índice. A análise acompanha a tendência nacional, em que o grupo despesas pessoais também liderou a alta.