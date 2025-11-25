Operação Black Friday vai fiscalizar práticas comerciais durante período promocional em Fortaleza

Iniciativa inclui monitoramento pela Agefis de ações em lojas físicas e online da Capital e defesa dos direitos do consumidor

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) vai iniciar, nesta quarta-feira, 26, a Operação Black Friday . que visa reforçar a fiscalização das práticas comerciais durante o período de promoções na Capital.

A operação segue até sexta-feira, 28, a data da Black Friday propriamente dita, e vai incluir vistorias presenciais e virtuais, tendo como foco a proteção dos direitos do consumidor.

Os principais pontos de fiscalização serão os shopping centers e as lojas do Centro da cidade, mas também haverá equipes fiscalizando segmentos como supermercados, farmácias e lojas de eletrônicos e eletrodomésticos.

Segundo a Prefeitura, “os fiscais irão verificar aspectos como precificação adequada, presença do Código de Defesa do Consumidor (CDC), informações claras sobre formas de pagamento, possíveis casos de propaganda enganosa ou maquiagem de preços, além de checar alvará de funcionamento e licenças sanitárias, quando exigidos”.