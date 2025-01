Wandemberg Almeida assume presidência do Corecon-CE para o triênio 2025-2027

Wandemberg Almeida estará à frente do Corecon-CE até o fim de 2027 / Crédito: Robyson Alves/Divulgação/Corecon-CE

O economista Wandemberg Almeida foi eleito, por unanimidade, como o novo presidente do Conselho Regional de Economia do Estado do Ceará (Corecon-CE) para o triênio 2025-2027. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ele já vinha exercendo a presidência da instituição desde o fim do ano passado, quando o então presidente Igor Lucena se licenciou do cargo por motivo de trabalho.

Wandemberg é servidor do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e coordenador geral de Fundos e Financiamentos da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), além de professor universitário.