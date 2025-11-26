PMI dos Estados Unidos tem forte queda a 36,3 em novembro, mostra ISM de Chicago

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) de Chicago registrou forte queda para 36,3 em novembro, ante 43,8 em outubro, segundo pesquisa divulgada pela instituição nesta quarta-feira, 26. Analistas consultados pela FactSet previam recuo bem mais leve do indicador, a 43,5 neste mês.

A leitura abaixo da barreira de 50 sinaliza contração da atividade econômica.