IBGE: IPCA-15 de novembro é o mais baixo para o mês desde 2019 (0,14%)

A alta de 0,20% registrada em novembro pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi a taxa mais branda para o mês desde 2019, quando subiu 0,14%.

O resultado fez a taxa acumulada em 12 meses arrefecer pelo segundo mês consecutivo, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).