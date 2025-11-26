IBGE: IPCA-15 de novembro é o mais baixo para o mês desde 2019 (0,14%)
A alta de 0,20% registrada em novembro pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi a taxa mais branda para o mês desde 2019, quando subiu 0,14%.
O resultado fez a taxa acumulada em 12 meses arrefecer pelo segundo mês consecutivo, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em novembro de 2024, o IPCA-15 tinha registrado alta de 0,62%. A taxa do IPCA-15 acumulada em 12 meses passou de 4,94% em outubro de 2025 para 4,50% em novembro de 2025, a mais baixa desde janeiro deste ano, quando estava em 4,50%.