Galípolo: inflação está se reduzindo, ainda que de forma mais lenta do que o desejado

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta terça-feira, 25, que a inflação está se reduzindo, mas ainda de forma mais lenta do que o desejado. "Nós vemos essa inflação gradativamente reduzindo, mais lenta do que nós gostaríamos, mas, ao mesmo tempo, isso emagrece o risco de você ter uma queda abrupta na atividade", afirmou Galípolo, em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Ele relembrou que no início do ano existiam aqueles que entendiam que a taxa de juros não ia dar conta, os céticos, e de outro lado, aqueles que avaliavam que o nível da Selic iria provocar uma redução abrupta da atividade. "Conforme o ano foi passando, esses dois riscos em todas as projeções e dados foi gradativamente emagrecendo."