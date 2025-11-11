Grupo Despesas Pessoais sobe 0,45% em outubro ante alta de 0,51% em setembro no IPCA

O grupo Despesas Pessoais saiu de uma alta de 0,51% em setembro para um aumento de 0,45% em outubro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo contribuiu com 0,05 ponto porcentual para a taxa geral de 0,09% do IPCA do último mês.