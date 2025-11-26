Dois dos 9 grupos pesquisados tiveram quedas de preços no IPCA-15 de novembro, mostra IBGE
Dois dos nove grupos de produtos e serviços que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registraram quedas de preços em novembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
As deflações ocorreram em Comunicação, redução de 0,19% e impacto de -0,01 ponto porcentual, e Artigos de Residência, queda de 0,20%, uma contribuição de 0,00 ponto porcentual para a alta de 0,20% registrada pelo IPCA-15 deste mês.
Os aumentos foram registrados em Habitação, alta de 0,09% e impacto de 0,01 ponto porcentual; Transportes, aumento de 0,22% e contribuição de 0,04 ponto porcentual; Educação, alta de 0,05% e zero de impacto; Saúde e Cuidados Pessoais, alta de 0,29%, impacto de 0,04 ponto porcentual; Vestuário, aumento de 0,19%, impacto de 0,01 ponto porcentual; Despesas Pessoais, aumento de 0,85%, impacto de 0,09 ponto porcentual; e Alimentação e Bebidas, aumento de 0,09%, impacto de 0,02 ponto porcentual.
O resultado geral do IPCA-15 em novembro foi decorrente de altas de preços em 10 das 11 regiões pesquisadas. A maior taxa foi registrada em Belém, alta de 0,67%. O menor resultado ocorreu em Belo Horizonte, queda de 0,05%.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente