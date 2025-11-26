Dois dos 9 grupos pesquisados tiveram quedas de preços no IPCA-15 de novembro, mostra IBGE

Dois dos nove grupos de produtos e serviços que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registraram quedas de preços em novembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As deflações ocorreram em Comunicação, redução de 0,19% e impacto de -0,01 ponto porcentual, e Artigos de Residência, queda de 0,20%, uma contribuição de 0,00 ponto porcentual para a alta de 0,20% registrada pelo IPCA-15 deste mês.