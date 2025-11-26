IBGE: Habitação sobe 0,09% em novembro, impacto de 0,01 p.p. no IPCA-15

A energia elétrica residencial passou de uma queda de 1,09% em outubro para um recuo de 0,38% em novembro, resultando num alívio de -0,02 ponto porcentual no IPCA-15 deste mês.

Os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de uma elevação de 0,16% em outubro para um aumento de 0,09% em novembro, uma contribuição de 0,01 ponto porcentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa do IPCA-15 foi de alta de 0,20% em novembro.

"Ressalta-se que, em novembro, está em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 1, adicionando R$ 4,46 na conta de luz a cada 100 Kwh consumidos", lembrou o IBGE.

Houve ainda reajustes tarifários de 19,56% em Goiânia a partir de 22 de outubro; de 16,05% em uma das concessionárias de São Paulo vigente desde 23 de outubro; e de 11,21% em Brasília a partir de 22 de outubro.

A taxa de água e esgoto subiu 0,13%, com destaque para o reajuste tarifário de 9,75% em Fortaleza a partir de 5 de novembro. O gás encanado caiu 0,01%, com redução de 0,04% nas tarifas no Rio de Janeiro a partir de 1º de novembro.

Foram registrados ainda aumentos nos subitens condomínio (0,38%) e aluguel residencial (0,37%).