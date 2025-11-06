Guerra tarifária entre EUA e China impacta, mas Grendene avança 1,4% em receita

￼GRENDENE tem hoje capacidade para produzir 250 milhões de pares de sapato por ano / Crédito: Michel Gomes/Grendene

A Grendene (GRND3) anunciou ao mercado que obteve receita líquida de R$ 760,1 milhões no terceiro trimestre de 2025, avanço de 1,4% ante igual período do ano passado. Segundo a companhia, o consumo interno com aumento da oferta de produtos chineses impactou o resultado. Isso aconteceu devido à guerra tarifária entre Estados Unidos e China.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No período entre julho e setembro, houve queda de 10,2% no volume de pares comercializados. Foram vendidos 36,3 milhões no período. Mesmo nessa baixa, a companhia obteve receitas melhores por par, com resultado líquido de alta de 13% no indicador, por conta da comercialização de produtos de maior valor agregado, com destaque para a marca Melissa. Alceu Albuquerque, diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Grendene, explica devido à imposição de taxas pelos Estados Unidos, os chineses redirecionaram a produção e seus produtos, com preços mais baixos, e atraíram os consumidores brasileiros. Na sua avaliação, o ambiente doméstico segue desafiador para o consumo também por conta da inflação, taxa de juros e alto nível de endividamento das famílias.

“Temos visto que a população de baixa renda, que é a quem mais de 80% dos nossos produtos são destinados - a exceção de Melissa - está extremamente endividada, que vem sofrendo muito com a inflação, especialmente de alimentos, o que contribuiu para esse desempenho no mercado interno”, afirma. Leia mais Exportação de calçados do Ceará para os EUA despenca 49,20% em agosto Sobre o assunto Exportação de calçados do Ceará para os EUA despenca 49,20% em agosto Por outro lado, as exportações de produtos cresceram 17,1% no terceiro trimestre. De janeiro a setembro, o crescimento do mercado internacional da Grendene foi de 13,5%, com mais de 19,1 milhões de pares vendidos ao Exterior.

Países como Paraguai e Argentina puxaram o resultado, revela Alceu. O executivo ainda destaca que, por ter menos de 1% de seu mercado internacional nos Estados Unidos, a imposição do tarifaço não teve relevância no resultado e aquele mercado até apresentou crescimento no período. A marca Melissa segue como principal destaque do grupo, mantendo contribuição positiva para o balanço. A receita bruta da marca apresentou aumento de 19,1%, sustentada por elevação de 21% na receita bruta por par. No trimestre, a marca teve queda de 1,6% no volume de pares vendidos. Receita bruta supera marca de R$ 1 bilhão e perspectivas para o fim do ano A receita bruta da Grendene foi de R$ 1,02 bilhão no terceiro trimestre de 2025, alta de 10,6% em relação ao igual período do ano passado.