Indústria do Ceará cresce três vezes mais que a média nacional o 2º trimestre

Indústria do Ceará cresce três vezes mais que a média nacional o 2º trimestreO segmento com melhor desempenho no setor foi o de eletricidade, gás e água (7,03%)
A indústria cearense cresceu 3,54% na comparação entre o 2º trimestre de 2025 e o 2º trimestre de 2024. O resultado é o triplo do verificado nacionalmente no mesmo período pesquisado, 1,1%. Os dados foram divulgados pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).
Os segmentos com melhor desempenho no setor foram: construção (2,09%), indústria de transformação (3,19%), e, principalmente, o segmento de eletricidade, gás e água (7,03%). Dentro da indústria de transformação, os maiores destaques no 2º trimestre foram as atividades de metalurgia, produtos químicos e calçados.
Leia mais
“Dentro da amostragem por setor, percebemos que parte significativa desse desempenho vem de empresas que são beneficiadas pelos incentivos fiscais do governo, por meio do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI)”, destacou o presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Danilo Serpa, responsável pela operacionalização do FDI.
“Mais que números, o resultado reflete o exponencial de crescimento de oportunidades econômicas em nosso estado, que beneficiam milhares de famílias”, exaltou o secretário do Desenvolvimento do Estado (SDE), Domingos Filho.
Além da indústria, o PIB cearense também teve crescimento superior ao nacional no 2º trimestre de 2025, avançando 3,86% na comparação com o 2º trimestre de 2024, ante avanço de 2,2% do PIB nacional, no período pesquisado.
Já no acumulado dos últimos 12 meses, o PIB cearense cresceu 5,58%.
Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado