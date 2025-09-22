Indústria do Ceará cresce três vezes mais que a média nacional o 2º trimestre

A indústria da construção civil foi uma das três que apresentou maior crescimento no 2º trimestre de 2025, 2,09% / Crédito: FÁBIO LIMA

A indústria cearense cresceu 3,54% na comparação entre o 2º trimestre de 2025 e o 2º trimestre de 2024. O resultado é o triplo do verificado nacionalmente no mesmo período pesquisado, 1,1%. Os dados foram divulgados pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). Os segmentos com melhor desempenho no setor foram: construção (2,09%), indústria de transformação (3,19%), e, principalmente, o segmento de eletricidade, gás e água (7,03%). Dentro da indústria de transformação, os maiores destaques no 2º trimestre foram as atividades de metalurgia, produtos químicos e calçados.