EUA consideram criar moeda com rosto de Trump

A moeda de 1 dólar com a imagem do presidente americano está sendo proposta pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos para marcar o 250º aniversário da independência do país.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos considera criar uma moeda de 1 dólar com a imagem do presidente Donald Trump, para marcar o 250º aniversário da independência do país, informaram autoridades nesta sexta-feira (3).

Em publicação compartilhada no X pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, o responsável pela casa da moeda americana, Brandon Beach, divulgou os primeiros esboços do metal, e disse que esperava compartilhar novas imagens após o encerramento da paralisação do governo federal.

Um porta-voz do Tesouro informou à AFP que o design final não foi escolhido, e afirmou que os Estados Unidos completarão seu 250º aniversário no próximo ano" mais fortes, mais prósperos e melhores do que nunca".

Em 2020, o Congresso americano aprovou uma lei, assinada por Trump em seu primeiro mandato, que permite ao Tesouro cunhar moedas de 1 dólar com desenhos emblemáticos da data comemorativa. As moedas seriam emitidas durante um ano, a partir de janeiro de 2026.

O esboço da moeda apresenta uma esfíngie de Trump em um dos lados, e o presidente com o punho fechado, à frente da bandeira americana, do outro.

A expressão "Lute, lute, lute", que ganhou destaque em sua última campanha eleitoral após Trump sofrer uma tentativa de assassinato, aparece sobre a imagem do presidente americano com o punho erguido.

