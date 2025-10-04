EUA consideram criar moeda com rosto de Trump

A moeda de 1 dólar com a imagem do presidente americano está sendo proposta pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos para marcar o 250º aniversário da independência do país.

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos considera criar uma moeda de 1 dólar com a imagem do presidente Donald Trump , para marcar o 250º aniversário da independência do país, informaram autoridades nesta sexta-feira (3).

Em publicação compartilhada no X pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, o responsável pela casa da moeda americana, Brandon Beach, divulgou os primeiros esboços do metal, e disse que esperava compartilhar novas imagens após o encerramento da paralisação do governo federal.

Um porta-voz do Tesouro informou à AFP que o design final não foi escolhido, e afirmou que os Estados Unidos completarão seu 250º aniversário no próximo ano" mais fortes, mais prósperos e melhores do que nunca".

Em 2020, o Congresso americano aprovou uma lei, assinada por Trump em seu primeiro mandato, que permite ao Tesouro cunhar moedas de 1 dólar com desenhos emblemáticos da data comemorativa. As moedas seriam emitidas durante um ano, a partir de janeiro de 2026.