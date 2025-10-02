Tarifaço dos EUA impõe perdas a produtores de Pacajus, no CE

Produção de castanhas em Pacajus sofre impacto do tarifaço dos Estados Unidos / Crédito: João Carlos/Divulgação

Pacajus busca apoio estadual Na busca de atenuar os efeitos da queda nas vendas dos produtores rurais da cidade, o secretário de Agricultura de Pacajus conta que o Município conversa com o Governo do Estado. O objetivo é fazer com que os afetados pelo tarifaço tenham acesso às medidas anunciadas pelo governador Elmano de Freitas (PT), reduzindo as perdas. “O caju e a castanha movimentam a economia de Pacajus há décadas. Hoje, temos desde polpas e doces até hambúrgueres e carne de caju para o público vegano”, reforça Lima.

Município sedia feira Para dar mais visibilidade ao setor, o Município retomou a realização da CajuExpoFest, que ocorre entre hoje, 2, e sábado, 4. O evento conta com experiências locais de gastronomia, agricultura familiar, artesanato, capacitação técnica e shows gratuitos. “Teremos o corredor gastronômico, com mais de dez restaurantes oferecendo promoções especiais. No palco da gastronomia, chefs renomados do Senac vão ensinar pratos derivados do caju e da castanha para cozinheiras do programa Ceará Sem Fome. No sábado acontece o concurso gastronômico com 15 pratos distintos concorrendo ao prêmio de melhor receita com caju”, conta o secretário de Cultura e Turismo, Magno Carvalho.