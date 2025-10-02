Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tarifaço dos EUA impõe perdas a produtores de Pacajus, no CE

Tarifaço dos EUA impõe perdas a produtores de castanha de Pacajus

Município informa que 80% da produção rural é de caju e castanha e teme impacto sobre as contas públicas
Atualizado às Autor Armando de Oliveira Lima
Armando de Oliveira Lima
Os cerca de 300 produtores rurais de Pacajus que trabalham com caju e castanha como base da produção estão sentindo o impacto do tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump (Estados Unidos) nos seus negócios e a Prefeitura teme que o efeito se agrave, prejudicando as contas públicas.

“Nós, diariamente, recebemos relatos de produtores da castanha e do caju que sentiram queda nas suas vendas”, conta Dacio de Lima, secretário de Agricultura do Município.

Hoje, diz ele, o peso da cajucultura para o agronegócio de Pacajus é muito relevante, uma vez que 80% da zona rural atua com a produção de caju e castanha.

A castanha foi alvo da taxação de 50% sobre produtos importados pelos americanos, fazendo com que a balança comercial cearense sofresse impacto direto - uma vez que a castanha figura entre os dez principais itens exportados aos Estados Unidos.

O Estado ainda tem projeção de 101 mil toneladas de castanha na safra de 2025, representando 71,2% da produção total do Brasil (141 mil toneladas), segundo indicam os dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Pacajus busca apoio estadual

Na busca de atenuar os efeitos da queda nas vendas dos produtores rurais da cidade, o secretário de Agricultura de Pacajus conta que o Município conversa com o Governo do Estado.

O objetivo é fazer com que os afetados pelo tarifaço tenham acesso às medidas anunciadas pelo governador Elmano de Freitas (PT), reduzindo as perdas.

“O caju e a castanha movimentam a economia de Pacajus há décadas. Hoje, temos desde polpas e doces até hambúrgueres e carne de caju para o público vegano”, reforça Lima.

Município sedia feira

Para dar mais visibilidade ao setor, o Município retomou a realização da CajuExpoFest, que ocorre entre hoje, 2, e sábado, 4.

O evento conta com experiências locais de gastronomia, agricultura familiar, artesanato, capacitação técnica e shows gratuitos.

“Teremos o corredor gastronômico, com mais de dez restaurantes oferecendo promoções especiais. No palco da gastronomia, chefs renomados do Senac vão ensinar pratos derivados do caju e da castanha para cozinheiras do programa Ceará Sem Fome. No sábado acontece o concurso gastronômico com 15 pratos distintos concorrendo ao prêmio de melhor receita com caju”, conta o secretário de Cultura e Turismo, Magno Carvalho.

A expectativa é receber 3 mil pessoas na cidade, que vai ter ainda apresentações musicais de Nio Fernandes, Paula Zara, Banda Inversão, Papo Reto, Ui Marreira e Lázaro Gama.

