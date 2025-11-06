Voo Fortaleza-Madri, da Iberia, terá Wi-Fi Starlink em 2026

Iberia deu detalhes sobre sua operação entre Ceará e Espanha a partir de 2026 / Crédito: Divulgação/ Iberia

A companhia aérea Iberia, que vai operar a rota Fortaleza-Madri, na Espanha, afirmou que irá disponibilizar internet de alta velocidade gratuita em todos os seus voos a partir de 2026. A medida é fruto de parceria do grupo IAG - seu controlador - com a Starlink, empresa líder global em internet via satélite.

As informações foram divulgadas na manhã desta quinta-feira, 6 de novembro, em São Paulo. Ramiro Sequeira, diretor de Operações da Iberia, afirma que, com operações em Recife, Fortaleza e Monterey, na Califórnia (EUA), “a companhia espera se tornar a número um na América Latina”. Voos conectando o Ceará e a Espanha começam em janeiro Foi anunciado em abril de 2025 a retomada da rota, que já foi da Air Europa, pela Iberia, por meio do Aeroporto de Fortaleza. A companhia aérea espanhola iniciará no dia 19 de janeiro de 2026.

Raphael de Lucca, gerente da Iberia para o Brasil, confirmou que a operação partindo do Aeroporto de Fortaleza terá três frequências semanais garantidas, com partidas às segundas, quartas e sábados. Segundo ele, o voo foi desenhado para permitir que a saída de Madrid, a chegada em Fortaleza e a partida de volta de Fortaleza ocorram tudo no mesmo dia. Iberia irá operar três frequências semanais entre Fortaleza e Madri Crédito: Divulgação/ Iberia