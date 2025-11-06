Voo Fortaleza-Madri, da Iberia, terá Wi-Fi Starlink em 2026

Voo Fortaleza-Madri, da Iberia, terá Wi-Fi gratuito da StarlinkCompanhia aérea confirmou novidade em coletiva de imprensa, em São Paulo. Todas as classes, da econômica à executiva, terão acesso à novidade
A companhia aérea Iberia, que vai operar a rota Fortaleza-Madri, na Espanha, afirmou que irá disponibilizar internet de alta velocidade gratuita em todos os seus voos a partir de 2026.
A medida é fruto de parceria do grupo IAG - seu controlador - com a Starlink, empresa líder global em internet via satélite.
A companhia diz que todas as classes, da econômica à executiva, terão acesso à novidade.
O novo sistema, baseado em uma rede global de satélites, permite conexão “estável e gratuita” aos passageiros.
Segundo a companhia, a conexão terá até 450 Mbps para download e 70 Mbps para upload, “permitindo serviços de streaming, trabalho remoto, jogos online e muito mais”.
As informações foram divulgadas na manhã desta quinta-feira, 6 de novembro, em São Paulo.
Ramiro Sequeira, diretor de Operações da Iberia, afirma que, com operações em Recife, Fortaleza e Monterey, na Califórnia (EUA), “a companhia espera se tornar a número um na América Latina”.
Voos conectando o Ceará e a Espanha começam em janeiro
Foi anunciado em abril de 2025 a retomada da rota, que já foi da Air Europa, pela Iberia, por meio do Aeroporto de Fortaleza. A companhia aérea espanhola iniciará no dia 19 de janeiro de 2026.
Raphael de Lucca, gerente da Iberia para o Brasil, confirmou que a operação partindo do Aeroporto de Fortaleza terá três frequências semanais garantidas, com partidas às segundas, quartas e sábados.
Segundo ele, o voo foi desenhado para permitir que a saída de Madrid, a chegada em Fortaleza e a partida de volta de Fortaleza ocorram tudo no mesmo dia.
O horário de chegada do voo em Madri é um ponto crucial, pois corrobora a estratégia da Iberia de usar Madrid como um hub de distribuição, ao permitir que os passageiros se conectem com outros destinos a partir da capital espanhola.
No anúncio, foi informado que as operações serão realizadas com aeronaves Airbus A321XLR, modelo de última geração que opera exclusivamente pela Iberia. Será a primeira vez que aeroportos nacionais terão frequências com esse modelo, de 182 assentos.
Conforme o planejamento, os voos sairão de Madrid às 12h35min e chegarão a Fortaleza às 16h25min. No retorno, decolam da capital cearense às 17h55min, com chegada à capital espanhola às 6h40min do dia seguinte.
(Com informações de Carmen Pompeu, enviada a São Paulo. A jornalista viajou a convite da Iberia)
