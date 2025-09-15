Exportação de calçados do Ceará para os EUA despenca 49,20%

Queda na exportação para os EUA em julho também supera os 40% / Crédito: Miguel Ângelo

As exportações de calçados produzidos no Ceará com os Estados Unidos como destino despencaram 49,20%, quando saíram de 4.417.721 de pares comercializados, em agosto de 2024, para 2.243.785, em agosto de 2025. O resultado é influenciado pelo tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump (EUA) a produtos brasileiros. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No País, esse recuo foi de 17,6%, segundo cálculo feito pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), que classificou a queda como “os primeiros impactos da implementação da tarifa adicional de 50% sobre produtos originários do Brasil”.

Efeitos recaem sobre importadores também Augusto Fernandes, CEO da JM Negócios Internacionais, observa que o impacto sentido pela indústria calçadista exportadora também recai sobre a importadora. Empresas especializadas no fornecimento de insumos, como espumas e borrachas para calçados, também estão com os negócios comprometidos devido ao tarifaço. “Temos clientes nos dois casos e um fica dependendo do outro. A gente já estava alertando isso, pois, durante as negociações pré-tarifaço, havia empresa com 60 contêineres parados, esperando uma decisão. Isso deve ter aumentado muito”, avalia. Fernandes cita, entre as empresas cearenses, casos das chamadas indústrias de “bandeira branca”, que montam tênis de marcas famosas, como Nike e Adidas, a partir de insumos importados, para enviar o produto pronto para os Estados Unidos.

Com o impacto sobre o volume de pares vendidos para os americanos devido ao tarifaço de Trump, os negócios dos importadores também é comprometido e trava o setor. Descontos não atenuam perdas nas vendas A Abicalçados informou que “metade das empresas impactadas relataram estar concedendo descontos (em média, 15%) sobre as exportações que foram mantidas, visando sustentar parcialmente os negócios com o país e manter as relações de longo prazo construídas”. No entanto, a prática de menores preços, feita a partir da absorção parcial das tarifas adicionais em um curto prazo, não evitou o recuo nas vendas para os americanos, como atesta a balança comercial.