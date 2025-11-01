Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

China sinaliza prioridade no fornecimento de chips ao Brasil

Após articulação de Alckmin, China sinaliza prioridade no fornecimento de chips ao Brasil

Ministro e vice-presidente, Alckmin avalia como "passo importante" sinalização da China para canais de diálogo com montadoras brasileiras sobre chips
O governo chinês anunciou neste sábado, 1º de novembro, que vai abrir canais de diálogo com o setor automotivo brasileiro para garantir o fornecimento de chips essenciais à produção de carros flex no Brasil.

Informação foi dita pelo embaixador da China no Brasil, Zhu Quingqia, ao vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin.

Titular do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Alckmin se reuniu na última terça-feira, 28, com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a Associação Brasileira da Indústria de Autopeças (Abipeças) e representantes do setor para solicitar apoio a China em meio a prevenção da crise.

A possível falta de chips reflete as disputas geopolíticas entre China e Estados Unidos da América (EUA) na produção de semicondutores.

O vice-presidente considerou o aceno como “um passo importante” para a cadeia automotiva, que emprega 1,3 milhão de pessoas. 

“Trata-se de uma excelente notícia (…) A cadeia automotiva emprega 1,3 milhão de pessoas e tem impacto direto em outros setores, como siderúrgico, químico, plástico e borracha. Ainda temos de ver como isso se dará na prática, mas hoje demos um passo importante para que indústria automotiva brasileira continue crescendo e gerando empregos de qualidade”, comemorou.

Escassez de semicondutores e crise EUA x China

O risco de escassez de chips surgiu após o governo holandês intervir em uma empresa chinesa que atua na Holanda e detém cerca de 40% do mercado mundial de semicondutores usados em veículos flex

Grande parte desses chips, produzidos pela Nexperia, é embalada na China, que, em resposta à intervenção holandesa e à disputa sobre propriedade intelectual, suspendeu as exportações.

VEJA TAMBÉM | Trump e Xi concordam em reduzir a disputa comercial EUA-China

Na última quinta-feira, China e Estados Unidos anunciaram um acordo comercial que abre perspectivas para a normalização da produção e do comércio global de semicondutores.

Segundo o Ministério do Comércio da China, além das montadoras brasileiras, outras empresas afetadas pela escassez de chips poderão entrar em contato com autoridades comerciais do país.

 

