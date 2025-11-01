China sinaliza prioridade no fornecimento de chips ao Brasil

Vice-presidente, Geraldo Alckmin / Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O governo chinês anunciou neste sábado, 1º de novembro, que vai abrir canais de diálogo com o setor automotivo brasileiro para garantir o fornecimento de chips essenciais à produção de carros flex no Brasil. Informação foi dita pelo embaixador da China no Brasil, Zhu Quingqia, ao vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin.

Titular do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Alckmin se reuniu na última terça-feira, 28, com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a Associação Brasileira da Indústria de Autopeças (Abipeças) e representantes do setor para solicitar apoio a China em meio a prevenção da crise. A possível falta de chips reflete as disputas geopolíticas entre China e Estados Unidos da América (EUA) na produção de semicondutores. O vice-presidente considerou o aceno como "um passo importante" para a cadeia automotiva, que emprega 1,3 milhão de pessoas. "Trata-se de uma excelente notícia (…) A cadeia automotiva emprega 1,3 milhão de pessoas e tem impacto direto em outros setores, como siderúrgico, químico, plástico e borracha. Ainda temos de ver como isso se dará na prática, mas hoje demos um passo importante para que indústria automotiva brasileira continue crescendo e gerando empregos de qualidade", comemorou.