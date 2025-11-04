Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enel Ceará registra prejuízo de 25,6 milhões no 3º trimestre de 2025

Já no acumulado dos nove primeiros meses de 2025, o lucro líquido teve uma queda de 65% na comparação com período equivalente do ano passado
Autor Adriano Queiroz
A Enel Ceará amargou um prejuízo de R$ 25,6 milhões no 3º trimestre de 2025, ante lucro líquido de R$ 68,1 milhões, verificado no 3º trimestre de 2024. A empresa também havia obtido resultado positivo no 2º trimestre de 2024, quando teve um lucro líquido de R$ 83,4 milhões.

No acumulado dos nove primeiros meses de 2025, o lucro líquido teve uma queda de 65% na comparação com período equivalente do ano passado.

O resultado de janeiro a setembro deste ano foi um lucro líquido de R$ 91,8 milhões ante um lucro líquido de R$ 262,5 milhões nos nove primeiros meses do ano passado.

Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) teve crescimento de 6,5% no terceiro trimestre deste ano, chegando a R$ 459,9 milhões ante R$ 432 milhões registrado em período equivalente do ano passado. Já na comparação entre os nove primeiros meses do ano o Ebita teve crescimento de 3,4%, chegando a R$ 1,44 bilhão ante R$ 1,39 bilhão do período entre janeiro e setembro do ano passado.

A receita líquida teve leve retração de 0,2% na comparação entre o 3º trimestre de 2025, quando ficou em R$ 2,350 bilhões ante R$ 2,354 bilhões no 3º trimestre do ano passado. Já quando a comparação é entre os nove primeiros meses de 2025, houve aumento de 6,6%, com R$ 6,5 bilhão aproximadamente, ante R$ 6,1 bilhão, nos nove primeiros meses de 2024.

Os números constam no balanço financeiro do 3º trimestre de 2025, divulgado nesta terça-feira, 4. O documento traz, entre os destaques, os investimentos de R$ 1,3 bilhão no acumulado do ano, resultado 10,7% acima do registrado em período equivalente do ano passado.

Outro destaque foi o DEC (duração equivalente de interrupção por unidade consumidora) que atingiu o menor nível desde 2020, com melhora de 19,9% o que equivale a uma redução de 2,1 horas quando a comparação é com período equivalente do ano passado.

Já o FEC (frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora) ficou em 4,48x no terceiro trimestre de 2025, representando uma alta de 9,3% quando comparado com período equivalente do ano anterior.

A companhia justifica dizendo que o resultado foi “impactado por eventos na rede de Alta Tensão, especificamente uma ocorrência de abalroamento em uma linha de transmissão que atende a área de concessão da Companhia. Porém, destaca-se que o indicador permaneceu bem abaixo do limite regulatório de 6,17x”.

A empresa também destacou a realização de 348 mil podas de árvores nos nove primeiros meses deste ano e redução de 0,99 pontos percentuais nas perdas de energia nos últimos 12 meses, quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

A Enel Ceará ressaltou ainda um crescimento de 7,6% no quadro de colaboradores sobre período equivalente de 2024, passando a 12.114 no total.

Além disso, a companhia protocolou junto à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) no último dia 30 de setembro, um novo pleito de enquadramento do Projeto de Incentivo Fiscal para o período de 2026 até 2035. A empresa cobre uma área de 149 mil quilômetros quadrados nos 184 municípios cearenses, tendo como base comercial, cerca de 4,4 milhões de consumidores.

No documento, a companhia afirmou que encerrou o mês de setembro de 2025 com um aumento de 1,7% em relação à quantidade de consumidores efetivos faturados registrados no mesmo período em 2024.

“No mercado cativo, o crescimento é atribuído principalmente à classe residencial Baixa Renda, beneficiada pela MP 1300/2025, que estimulou o crescimento do cadastro de consumidores elegíveis a tal classe”, afirma a empresa no comunicado.

Já a queda observada nas classes Industrial e Comercial foi atribuída principalmente ao efeito da migração de tais clientes para o mercado livre.

Assim, segundo a companhia, o mercado livre continuou em trajetória de crescimento com forte alta no período, de 86,9% acima do total de consumidores livres efetivos faturados em setembro de 2024.

