Enel Ceará registra prejuízo de 25,6 milhões no 3º trimestre de 2025

Enel Ceará teve menor nivel de duração de interrupções desde 2020, segundo balanço / Crédito: Lorena Louise, em 14/1/2025

A Enel Ceará amargou um prejuízo de R$ 25,6 milhões no 3º trimestre de 2025, ante lucro líquido de R$ 68,1 milhões, verificado no 3º trimestre de 2024. A empresa também havia obtido resultado positivo no 2º trimestre de 2024, quando teve um lucro líquido de R$ 83,4 milhões. No acumulado dos nove primeiros meses de 2025, o lucro líquido teve uma queda de 65% na comparação com período equivalente do ano passado.

Os números constam no balanço financeiro do 3º trimestre de 2025, divulgado nesta terça-feira, 4. O documento traz, entre os destaques, os investimentos de R$ 1,3 bilhão no acumulado do ano, resultado 10,7% acima do registrado em período equivalente do ano passado. Outro destaque foi o DEC (duração equivalente de interrupção por unidade consumidora) que atingiu o menor nível desde 2020, com melhora de 19,9% o que equivale a uma redução de 2,1 horas quando a comparação é com período equivalente do ano passado. Já o FEC (frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora) ficou em 4,48x no terceiro trimestre de 2025, representando uma alta de 9,3% quando comparado com período equivalente do ano anterior.

A companhia justifica dizendo que o resultado foi “impactado por eventos na rede de Alta Tensão, especificamente uma ocorrência de abalroamento em uma linha de transmissão que atende a área de concessão da Companhia. Porém, destaca-se que o indicador permaneceu bem abaixo do limite regulatório de 6,17x”. A empresa também destacou a realização de 348 mil podas de árvores nos nove primeiros meses deste ano e redução de 0,99 pontos percentuais nas perdas de energia nos últimos 12 meses, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. A Enel Ceará ressaltou ainda um crescimento de 7,6% no quadro de colaboradores sobre período equivalente de 2024, passando a 12.114 no total.



Além disso, a companhia protocolou junto à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) no último dia 30 de setembro, um novo pleito de enquadramento do Projeto de Incentivo Fiscal para o período de 2026 até 2035. A empresa cobre uma área de 149 mil quilômetros quadrados nos 184 municípios cearenses, tendo como base comercial, cerca de 4,4 milhões de consumidores.