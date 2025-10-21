Justiça nega direito da concessionária de cobrar ingresso por acesso à Vila de Jeri

Imagem aérea de protesto na vila de Jericoacoara pedindo acesso livre ao local / Crédito: Joana Silveira/Divulgação

A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), em Recife, decidiu nesta terça-feira, 21 de outubro, negar por 2 votos a 1, recurso da concessionária do Parque Nacional de Jericoacoara (PNJ), a Urbia Cataratas, que requereu o direito de cobrança de entrada para acesso ao local.

Trata-se de um agravo de instrumento interposto pela empresa que ganhou, em 2022, a concessão federal para administrar o PNJ.

O mecanismo é utilizado para contestar decisões judiciais tomadas durante o processo, permitindo revisão imediata por um tribunal superior. O relator da ação, Des.Paulo Machado Carneiro disse que a Vila de Jeri não é propriedade federal e, sim, municipal e que a cobrança de ingresso para acesso a essa zona urbana “fere o princípio da razoabilidade” e não guarda proporção com objetivos ambientais. O voto do relator foi acompanhado pelo Des. Paulo Roberto de Oliveira Lima e teve a divergência do Des. Edilson Pereira Nobre Júnior. A compreensão da 2ª Turma foi a de que a concessionária só pode cobrar pelas atrações do Parque Nacional de Jericoacoara, mas não pelo acesso à Vila que se dá atualmente por quatro trechos que atravessam a unidade de conservação.

O caso é acompanhado pela Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara e pelos Conselhos Comunitário e Empresarial da Vila de Jericoacoara, que se sentem prejudicados com a cobrança de ingresso ao Parque, porque a prática, de toda forma, interfere no acesso ao local, de administração municipal.

Isto porque a Vila é circundada pelo PNJ, de responsabilidade federal, e quem fosse apenas visitá-la, mesmo sem passear pelas áreas da federais, pagaria para poder adentrar e desfrutar especificamente da localidade. Por isso, as três entidades endossam o discurso do “direito da população e dos visitantes ao acesso livre e democrático à Vila”. Por enquanto, qualquer valor de ingresso está suspenso desde dezembro de 2024, por determinação judicial, até que o imbróglio seja resolvido. A cobrança, segundo o contrato com o Governo Federal, era para ter começado em março.

A única taxa atualmente vigente é a de Turismo Sustentável (TTS), paga à Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara. O preço é de R$ 41,50 por visitante, para estada de até 10 dias. Vale lembrar que, no último mês, moradores, trabalhadores e empresários locais participaram de manifestações públicas em apoio à Prefeitura e aos Conselhos. As manifestações se dão pelo receito em torno da decisão do TRF5, que, conforme nota conjunta municipal, é considerada crucial para o futuro de “uma das localidades turísticas mais emblemáticas do Brasil.'