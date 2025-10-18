Da duna à Pedra Furada: Parque de Jericoacoara ganha tour virtual

A Pedra Furada, formação rochosa símbolo do Parque Nacional de Jericoacoara, no litoral Oeste do Ceará, é um dos atrativos que podem ser visitados no passeio virtual da plataforma Geo 360º BR / Crédito: Foto: Raimundo Conceição/SGB/Divulgação UFC

Pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da Universidade Federal do Ceará (UFC), do Serviço Geológico do Brasil (SGB) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) lançaram, neste mês de outubro, um passeio virtual pelo Parque Nacional de Jericoacoara. O passeio gratuito permite que o público explore dunas, trilhas, lagoas e outros atrativos do parque, enquanto aprende sobre a geodiversidade local. O projeto está disponível na plataforma Geo 360º BR, reunindo imagens aéreas em 360º captadas por drones, fotografias, modelos 3D, vídeos e narrativas interpretativas.

O projeto surgiu a partir do Levantamento da Geodiversidade do Litoral Norte do Ceará, realizado em 2023 pelo SGB. Almir Costa, coordenador do programa Fomento ao Geoturismo do SGB, explica que foi identificada a necessidade de levar conhecimento geocientífico em uma linguagem mais simples e acessível aos turistas do parque e de áreas próximas, de modo a enriquecer a experiência dos visitantes mesmo à distância. A seleção dos locais apresentados no passeio considerou dados do levantamento e estudos sobre pontos de interesse geoturístico e riscos geológicos, desenvolvidos a partir de um Acordo de Cooperação Técnica entre Labomar e ICMBio. Apesar de ser o terceiro parque nacional mais visitado do Brasil, com mais de 1,2 milhão de visitantes em 2024, segundo dados do ICMBio, Jericoacoara ainda é pouco conhecida por sua diversidade natural e geológica. A iniciativa busca atrair turistas interessados na contemplação da natureza e na valorização ambiental.

O passeio virtual facilita o acesso ao Parque a pessoas com mobilidade reduzida, devido a alguns trechos das trilhas e pontos turísticos serem de difícil acesso, democratizando assim o acesso ao patrimônio natural e podendo ser usado em ações de educação ambiental e inclusão social. A experiência utiliza linguagem acessível, traduzindo conceitos geocientíficos de forma didática e inclusiva. O material está disponível em português, inglês e espanhol, com estudos em andamento para inclusão de audiodescrição. A iniciativa também será incorporada às exposições do futuro Museu da Estação Científica em Jericoacoara, unidade associada ao Labomar que será instalada na vila de Jericoacoara.