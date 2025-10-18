Da duna à Pedra Furada: Parque de Jericoacoara ganha tour virtual

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Das dunas à Pedra Furada: Parque de Jericoacoara ganha plataforma para tour virtual

O passeio gratuito permite que o público explore dunas, trilhas, lagoas e outros atrativos do parque, enquanto aprende sobre a geodiversidade local
Atualizado às Autor Estela Félix
Estela Félix
Tipo Notícia

Pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da Universidade Federal do Ceará (UFC), do Serviço Geológico do Brasil (SGB) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) lançaram, neste mês de outubro, um passeio virtual pelo Parque Nacional de Jericoacoara.

O passeio gratuito permite que o público explore dunas, trilhas, lagoas e outros atrativos do parque, enquanto aprende sobre a geodiversidade local. O projeto está disponível na plataforma Geo 360º BR, reunindo imagens aéreas em 360º captadas por drones, fotografias, modelos 3D, vídeos e narrativas interpretativas.

De acordo com Marcelo Soares, professor do Labomar e colaborador do projeto, os registros foram obtidos por meio de equipamentos de fotografia subaquática utilizados nas poças de maré e nas piscinas naturais ao longo do caminho que leva à Pedra Furada.

Os registros destacam a diversidade natural e as formações geológicas do Parque Nacional de Jericoacoara, que abrange os municípios de Jijoca de Jericoacoara, Cruz e Camocim. As informações sobre a flora e fauna aquática da região também estão disponíveis.

A experiência combina tecnologia e educação ambiental, incentivando o geoturismo consciente e promovendo a divulgação de parques nacionais e áreas de interesse para o turismo de natureza.

O projeto surgiu a partir do Levantamento da Geodiversidade do Litoral Norte do Ceará, realizado em 2023 pelo SGB. Almir Costa, coordenador do programa Fomento ao Geoturismo do SGB, explica que foi identificada a necessidade de levar conhecimento geocientífico em uma linguagem mais simples e acessível aos turistas do parque e de áreas próximas, de modo a enriquecer a experiência dos visitantes mesmo à distância.

A seleção dos locais apresentados no passeio considerou dados do levantamento e estudos sobre pontos de interesse geoturístico e riscos geológicos, desenvolvidos a partir de um Acordo de Cooperação Técnica entre Labomar e ICMBio.

Apesar de ser o terceiro parque nacional mais visitado do Brasil, com mais de 1,2 milhão de visitantes em 2024, segundo dados do ICMBio, Jericoacoara ainda é pouco conhecida por sua diversidade natural e geológica. A iniciativa busca atrair turistas interessados na contemplação da natureza e na valorização ambiental.

O passeio virtual facilita o acesso ao Parque a pessoas com mobilidade reduzida, devido a alguns trechos das trilhas e pontos turísticos serem de difícil acesso, democratizando assim o acesso ao patrimônio natural e podendo ser usado em ações de educação ambiental e inclusão social.

A experiência utiliza linguagem acessível, traduzindo conceitos geocientíficos de forma didática e inclusiva. O material está disponível em português, inglês e espanhol, com estudos em andamento para inclusão de audiodescrição.

A iniciativa também será incorporada às exposições do futuro Museu da Estação Científica em Jericoacoara, unidade associada ao Labomar que será instalada na vila de Jericoacoara.

Segundo o professor visitante sênior do Labomar, Tommaso Giarrizzo, o espaço promoverá integração entre ciência, comunidade local e visitantes, incentivando o interesse por temas ambientais e pela cultura oceânica.

A plataforma Geo 360º BR, resultado do projeto de Fomento ao Geoturismo do SGB, disponibiliza passeios virtuais e guias digitais por diversos parques nacionais. Além de Jericoacoara, é possível conhecer virtualmente os parques da Serra da Capivara (PI), Serra do Cipó (MG), Seridó Geoparque Mundial da Unesco (RN) e Serra da Canastra (MG).

 

Serviço

Passeio virtual pelo Parque Nacional de Jericoacoara

Onde: Site Geo 360º BR

Gratuito

