Da duna à Pedra Furada: Parque de Jericoacoara ganha tour virtual

Das dunas à Pedra Furada: Parque de Jericoacoara ganha plataforma para tour virtualO passeio gratuito permite que o público explore dunas, trilhas, lagoas e outros atrativos do parque, enquanto aprende sobre a geodiversidade local
Pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da Universidade Federal do Ceará (UFC), do Serviço Geológico do Brasil (SGB) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) lançaram, neste mês de outubro, um passeio virtual pelo Parque Nacional de Jericoacoara.
O passeio gratuito permite que o público explore dunas, trilhas, lagoas e outros atrativos do parque, enquanto aprende sobre a geodiversidade local. O projeto está disponível na plataforma Geo 360º BR, reunindo imagens aéreas em 360º captadas por drones, fotografias, modelos 3D, vídeos e narrativas interpretativas.
De acordo com Marcelo Soares, professor do Labomar e colaborador do projeto, os registros foram obtidos por meio de equipamentos de fotografia subaquática utilizados nas poças de maré e nas piscinas naturais ao longo do caminho que leva à Pedra Furada.
Os registros destacam a diversidade natural e as formações geológicas do Parque Nacional de Jericoacoara, que abrange os municípios de Jijoca de Jericoacoara, Cruz e Camocim. As informações sobre a flora e fauna aquática da região também estão disponíveis.
A experiência combina tecnologia e educação ambiental, incentivando o geoturismo consciente e promovendo a divulgação de parques nacionais e áreas de interesse para o turismo de natureza.
O projeto surgiu a partir do Levantamento da Geodiversidade do Litoral Norte do Ceará, realizado em 2023 pelo SGB. Almir Costa, coordenador do programa Fomento ao Geoturismo do SGB, explica que foi identificada a necessidade de levar conhecimento geocientífico em uma linguagem mais simples e acessível aos turistas do parque e de áreas próximas, de modo a enriquecer a experiência dos visitantes mesmo à distância.
A seleção dos locais apresentados no passeio considerou dados do levantamento e estudos sobre pontos de interesse geoturístico e riscos geológicos, desenvolvidos a partir de um Acordo de Cooperação Técnica entre Labomar e ICMBio.
Apesar de ser o terceiro parque nacional mais visitado do Brasil, com mais de 1,2 milhão de visitantes em 2024, segundo dados do ICMBio, Jericoacoara ainda é pouco conhecida por sua diversidade natural e geológica. A iniciativa busca atrair turistas interessados na contemplação da natureza e na valorização ambiental.
O passeio virtual facilita o acesso ao Parque a pessoas com mobilidade reduzida, devido a alguns trechos das trilhas e pontos turísticos serem de difícil acesso, democratizando assim o acesso ao patrimônio natural e podendo ser usado em ações de educação ambiental e inclusão social.
A experiência utiliza linguagem acessível, traduzindo conceitos geocientíficos de forma didática e inclusiva. O material está disponível em português, inglês e espanhol, com estudos em andamento para inclusão de audiodescrição.
A iniciativa também será incorporada às exposições do futuro Museu da Estação Científica em Jericoacoara, unidade associada ao Labomar que será instalada na vila de Jericoacoara.
Segundo o professor visitante sênior do Labomar, Tommaso Giarrizzo, o espaço promoverá integração entre ciência, comunidade local e visitantes, incentivando o interesse por temas ambientais e pela cultura oceânica.
A plataforma Geo 360º BR, resultado do projeto de Fomento ao Geoturismo do SGB, disponibiliza passeios virtuais e guias digitais por diversos parques nacionais. Além de Jericoacoara, é possível conhecer virtualmente os parques da Serra da Capivara (PI), Serra do Cipó (MG), Seridó Geoparque Mundial da Unesco (RN) e Serra da Canastra (MG).
Serviço
Passeio virtual pelo Parque Nacional de Jericoacoara
Onde: Site Geo 360º BR
Gratuito