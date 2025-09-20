Vila de Jericoacoara: comunidade faz novo protesto contra taxa

Manifestação de moradores e trabalhadores de Jeri / Crédito: Ricardo Silva

A taxa de acesso à Vila de Jericoacoara foi alvo, neste sábado, 20, de mais um dia de protestos da comunidade local. Desde a manhã da sexta-feira, 19, moradores, empresários e trabalhadores mantêm mobilização na região. Eles são contra a cobrança de taxa de acesso ao Parque Nacional, o que poderia isolar a comunidade, que não é área federal. Manifestantes ocuparam uma praça local, portando cartazes com dizeres como "Acesso livre" e "Fora concessão".

Em vídeos divulgados ao O POVO, moradores que participaram do protesto apontaram os motivos de não concordarem com a taxação. "Eu acho uma falta de respeito a gente ter que pedir licença pra entrar e sair do nosso lugar", disse Tereza Martins, frisando que cobrança não seria boa para o turismo. Reginaldo Vasconcelos, outro morador da vila, aponta que a concessão vai trazer pontos negativos para o local. "Estão querendo cobrar inclusive aos visitantes, o que é inadequado. Isso é uma forma de pedágio e a população não tá aceitando essa ideia", frisou. A questão será debatida mais uma vez judicialmente. Na próxima terça-feira, 23, ocorrerá o julgamento no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) do recurso impetrado pela responsável pela gestão do Parque Nacional de Jericoacoara, a concessionária Urbia Cataratas. Entenda o caso sobre a taxa de acesso na Vila de Jericoacoara

O debate em torno da taxa de ingresso ganhou força após a concessionária Urbia Cataratas, responsável pela gestão do Parque Nacional de Jericoacoara, entrar com recurso na Justiça para manter a cobrança. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) marcou para a próxima terça-feira, 23, o julgamento do pedido.

