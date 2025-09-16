Jericoacoara: Justiça decide sobre cobrança de ingresso no dia 23

Jericoacoara: Justiça decide sobre cobrança de ingresso no dia 23TRF5 julga em 23 de setembro se a Urbia poderá manter cobrança de ingresso; moradores organizam protesto e pedem acesso livre
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), sediado em Recife (PE), marcou para o dia 23 de setembro o julgamento do recurso da concessionária Urbia Cataratas, responsável pela gestão do Parque Nacional de Jericoacoara.
A empresa busca autorização para manter a cobrança de ingresso de acesso à Vila de Jericoacoara, no litoral oeste do Ceará.
A decisão será acompanhada de perto por moradores e trabalhadores da região. Um ato está programado para o sábado, 20 de setembro, às 16h30, na própria Vila, com o objetivo de chamar a atenção das autoridades e reforçar os possíveis impactos que a medida pode gerar para a comunidade.
Posição do MPF
O Ministério Público Federal (MPF) já se posicionou contra a cobrança. Em parecer, o órgão defende que a taxa não tem respaldo legal e pode ferir o direito constitucional de ir e vir de residentes e visitantes.
Impactos para a comunidade
O Conselho Comunitário da Vila de Jericoacoara avalia que o resultado do julgamento será determinante para o futuro econômico e social da localidade, cuja base é o turismo. “Uma decisão que permita a cobrança da taxa pode ter impactos severos na vida da comunidade”, afirma Lucimar Marques, presidente do Conselho.
Segundo a entidade, eventuais restrições de acesso poderiam encarecer a circulação e prejudicar trabalhadores que dependem diariamente da livre entrada na Vila.
Argumentos da concessionária
A Urbia Cataratas Jeri, por sua vez, reforça que a cobrança do ingresso está prevista no contrato de concessão firmado com a União, que venceu o processo licitatório para administrar o Parque Nacional.
O contrato estabelece investimentos de R$ 116 milhões em infraestrutura e operação ao longo de 30 anos, sendo R$ 90 milhões concentrados nos primeiros anos, com foco em modernização, conforto, segurança e sustentabilidade.
A empresa sustenta que a taxa é essencial para viabilizar a conservação ambiental, a manutenção da infraestrutura e a qualificação da experiência turística. Afirma ainda que todas as intervenções no parque contam com autorização do ICMBio, validação judicial e seguem os trâmites legais e técnicos exigidos.
Conforme a concessionária, moradores da Vila de Jericoacoara e trabalhadores de Jijoca, Camocim e Cruz terão acesso gratuito 24 horas por dia, mantendo a circulação local.
“Reafirmamos nosso compromisso com a legalidade, a transparência e o uso público sustentável do Parque, em diálogo com órgãos competentes e a sociedade”, informou a Urbia em nota.
Ingresso em Jeri: o que esperar do julgamento
Sessão: o julgamento será realizado pela Segunda Turma do TRF5, formada pelos desembargadores federais Paulo Roberto de Oliveira Lima, Paulo Cordeiro e Edilson Nobre.
Acompanhamento: não haverá transmissão ao vivo, mas interessados podem solicitar o link para acompanhar a sessão por e-mail: [email protected].
Rito: o processo não tramita em segredo de justiça, podendo ser consultado publicamente.
Possibilidade de vista: não há garantia de decisão imediata, já que algum dos desembargadores pode pedir vista, o que prolongaria a análise.
Jericoacoara com dona? Quem é a empresária que reivindica terras da vila após 20 anos l O POVO NEWS
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado