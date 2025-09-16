Jericoacoara: Justiça decide sobre cobrança de ingresso no dia 23

TRF5 julga em 23 de setembro se a Urbia poderá manter cobrança de ingresso; moradores organizam protesto e pedem acesso livre

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), sediado em Recife (PE), marcou para o dia 23 de setembro o julgamento do recurso da concessionária Urbia Cataratas, responsável pela gestão do Parque Nacional de Jericoacoara.

A empresa busca autorização para manter a cobrança de ingresso de acesso à Vila de Jericoacoara, no litoral oeste do Ceará.



A decisão será acompanhada de perto por moradores e trabalhadores da região. Um ato está programado para o sábado, 20 de setembro, às 16h30, na própria Vila, com o objetivo de chamar a atenção das autoridades e reforçar os possíveis impactos que a medida pode gerar para a comunidade.



Posição do MPF



O Ministério Público Federal (MPF) já se posicionou contra a cobrança. Em parecer, o órgão defende que a taxa não tem respaldo legal e pode ferir o direito constitucional de ir e vir de residentes e visitantes.

Impactos para a comunidade



O Conselho Comunitário da Vila de Jericoacoara avalia que o resultado do julgamento será determinante para o futuro econômico e social da localidade, cuja base é o turismo. “Uma decisão que permita a cobrança da taxa pode ter impactos severos na vida da comunidade”, afirma Lucimar Marques, presidente do Conselho.

