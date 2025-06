Aeroportos de Jeri e Aracati são incluídos no programa nacional de privatização

Juntamente com outros 17 aeroportos de 10 estados do País, os terminais cearenses devem ser concedidos à iniciativa privada. O investimento previsto é de R$ 1,35 bilhão , o que dá uma média de R$ 77 milhões por aeroporto, segundo destaca o ministério.

Os aeroportos de Jeri e Aracati são considerados os de maior e melhor infraestrutura dos aeroportos regionais - juntamente com o de Sobral, mais moderno, mas fora do programa, inicialmente.

Eduardo Bismarck, secretário estadual do Turismo no Ceará, comemorou a medida nas redes sociais. A administração dos aeroportos regionais cearenses está a cargo da Setur, atualmente.

O terminal de Aracati, hoje, não conta com voos comerciais. A pista do terminal possui 1,8 km de comprimento e 30 m de largura. O terminal possui ainda um hangar atrelado que já abrigou um centro de manutenção de jatinhos da Latam Aviação Executiva.

Ambos os aeroportos estavam sob a gestão da estatal federal Infraero entre agosto de 2023 e março deste ano, em contrato assinado pela Superintendência de Obras Públicas do Estado, responsável pela gestão dos terminais.

O término do contrato se deu depois que a Infraero exigiu a contrapartida de R$ 7,5 milhões do Governo do Ceará que, segundo a SOP, negou-se a desembolsar a quantia porque a Infraero não havia feito as melhorias estruturais nos equipamentos como estabelecia o contrato.

Como funciona o modelo de investimento?

Fora da gestão da Infraero, Jeri e Aracati passaram para a Setur, que negociou a inclusão no programa federal de privatização de aeroportos. As regras do AmpliAR estabelecem que os aeroportos regionais prioritários incluídos no programa com base Plano Aeroviário Nacional serão ofertados à iniciativa privada "por meio de processo competitivo simplificado e de forma individualizada, conforme estabelecido após consulta pública realizada no início do ano."