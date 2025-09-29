BNB oferece descontos de até 95% para regularizar dívidas

Estão contemplados empreendedores em toda a área de atuação do BNB / Crédito: Fernando Cavalcante/Divulgação/BNB

Os produtores rurais e empreendedores clientes do Banco do Nordeste (BNB) têm à disposição novas oportunidades para regularização de dívidas, com descontos que podem chegar a 95%. Veja mais abaixo as condições de cada oferta.

Já o presidente da instituição, Paulo Câmara, reforça que os instrumentos oferecem uma oportunidade histórica de reestruturação financeira para quem possui dívidas em atraso. “O Banco do Nordeste está operando, de forma articulada com o Governo Federal, medidas que representam um grande esforço para fortalecer a agricultura familiar, apoiar os pequenos empreendedores e permitir que milhares de produtores retomem sua capacidade de investir e gerar renda.” Entenda as condições de cada campanha Uma das campanhas contempladas é o Desenrola Rural. Em vigor desde 24 de fevereiro de 2025, o programa do Governo Federal traz descontos que chegam a 80% para liquidação e 65% para renegociação, com prazos de pagamento alongados.

O público elegível inclui agricultores familiares, pescadores artesanais, povos e comunidades tradicionais, cooperativas da agricultura familiar e produtores com dívidas ligadas ao Pronaf e outras linhas de crédito rural. Além disso, há também uma baseada na Lei 14.166/2021, a qual permite a regularização de dívidas de produtores rurais e não rurais de todos os portes. As modalidades vão desde a liquidação à vista, com descontos de até 90%, até o parcelamento com bônus de adimplência de até 50%, podendo estender o prazo de pagamento até 2032.