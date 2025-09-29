BNB oferece descontos de até 95% para regularizar dívidas; saiba como participarNo Ceará, cerca de 120 mil clientes estão enquadrados em pelo menos alguma das campanhas ofertadas. No País, o alcance é de 800 mil beneficiários
Os produtores rurais e empreendedores clientes do Banco do Nordeste (BNB) têm à disposição novas oportunidades para regularização de dívidas, com descontos que podem chegar a 95%.
Veja mais abaixo as condições de cada oferta.
Segundo estimativas da instituição, as medidas podem beneficiar cerca de 800 mil clientes de todos os portes, desde os pequenos até os grandes empreendimentos. Grande parte são agricultores familiares, mini e pequenos produtores rurais e micro e pequenas empresas.
Estão contemplados empreendedores em toda a área de atuação do BNB, que abrange estados nordestinos e parte de Minas Gerais e Espírito Santo. No Ceará, cerca de 120 mil clientes estão enquadrados em pelo menos alguma das campanhas ofertadas.
Também é possível renegociar prazos para facilitar o pagamento. “É uma oportunidade imperdível que, além de resolver uma pendência na vida do produtor rural, também abre novas portas para que ele possa voltar a crescer com apoio de uma instituição sólida como o Banco do Nordeste”, destaca a superintendente estadual do BNB no Ceará, Eliane Brasil.
Já o presidente da instituição, Paulo Câmara, reforça que os instrumentos oferecem uma oportunidade histórica de reestruturação financeira para quem possui dívidas em atraso.
“O Banco do Nordeste está operando, de forma articulada com o Governo Federal, medidas que representam um grande esforço para fortalecer a agricultura familiar, apoiar os pequenos empreendedores e permitir que milhares de produtores retomem sua capacidade de investir e gerar renda.”
Entenda as condições de cada campanha
Uma das campanhas contempladas é o Desenrola Rural. Em vigor desde 24 de fevereiro de 2025, o programa do Governo Federal traz descontos que chegam a 80% para liquidação e 65% para renegociação, com prazos de pagamento alongados.
O público elegível inclui agricultores familiares, pescadores artesanais, povos e comunidades tradicionais, cooperativas da agricultura familiar e produtores com dívidas ligadas ao Pronaf e outras linhas de crédito rural.
Além disso, há também uma baseada na Lei 14.166/2021, a qual permite a regularização de dívidas de produtores rurais e não rurais de todos os portes.
As modalidades vão desde a liquidação à vista, com descontos de até 90%, até o parcelamento com bônus de adimplência de até 50%, podendo estender o prazo de pagamento até 2032.
Para completar a lista, a outra é ancorada na Lei 13.340/2016, voltada para contratos de crédito rural firmados até 2011 em toda a região Nordeste e norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.
A partir dela, é autorizada a liquidação e renegociação de dívidas com descontos que podem chegar a 95%, a depender da data da contratação, valor original e localização do empreendimento.
Mais detalhes sobre as condições de renegociação de dívidas podem ser obtidos pelo Whatsapp do Banco do Nordeste, por do número (85) 4020 0004.
