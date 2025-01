Ceará mantém liderança no H2V com previsão de 9 mil empregos e R$ 32 bilhões

Unidades de hidrogênio verdes serão instaladas na área 2 da ZPE do Ceará / Crédito: Gladison Oliveira/ZPE do Ceará

O Ceará segue como pioneiro no hidrogênio verde (H2V) no Brasil, segundo atesta levantamento da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde (ABIHV). O Estado conta com os dois maiores projetos mais próximos da confirmação de investimento, de responsabilidade da australiana Fortescue e da brasileira Casa dos Ventos. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Somados, os dois representam a geração de 9 mil empregos diretos na construção das unidades e mais R$ 32 bilhões em investimentos. A localização de ambos é o Complexo do Pecém, onde se desenvolve o projeto do hub de H2V.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apenas a Fortescue projeta um aporte de R$ 20 bilhões na planta projetada para a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará e que deve produzir 175 mil toneladas de hidrogênio verde anualmente. A decisão final de investimento da empresa é em 2025.

Já a Casa dos Ventos prevê 4 mil empregos e aplicação de R$ 12 bilhões também em uma área da ZPE, na qual vai produzir 900 mil toneladas de amônia verde por ano. A decisão final de investimento da empresa também é em 2025. Brasil é alvo de R$ 188,7 bilhões em investimentos No total, o Brasil pode ser alvo de um investimento de R$ 188,7 bilhões, de acordo com cálculo da Confederação Nacional da Indústria (CNI) citado pela ABIHV. Hoje, oito estados (Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco e Piauí) e o Distrito Federal contam com projetos em curso.

“Eles (os projetos) representam uma verdadeira transformação econômica e ambiental, consolidando o Brasil como protagonista da transição energética global, com impacto em geração de empregos, inovação tecnológica e atração de novos negócios”, afirma Fernanda Delgado, diretora executiva da ABIHV. O entendimento no mercado é de que a confirmação dos projetos estão mais próximas depois que o marco legal do H2V foi aprovado no Congresso no fim do ano passado e sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seguida. Conheça os projetos com decisão de investimento em 2025 Fortescue - Complexo do Pecém, Ceará: produção de 175 toneladas/ano de hidrogênio verde, R$20 bilhões de investimento e geração de 5 mil empregos na construção.

