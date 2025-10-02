Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Volume de contratações do BNB sobe 18,4% e soma R$ 49,8 bi

De janeiro a setembro, banco somou R$ 49,8 bilhões em contratações e projeta fechar 2025 com resultados recordes em 73 anos de atuação
Autor Mariah Salvatore
Mariah Salvatore Repórter
O Banco do Nordeste (BNB) deve registrar, em 2025, o melhor desempenho de sua história de 73 anos. Dados preliminares do terceiro trimestre apontam que, de janeiro a setembro, as contratações de crédito somaram R$ 49,8 bilhões, crescimento de 18,4% frente ao mesmo período de 2024.

O volume desembolsado também avançou, alcançando R$ 47,5 bilhões, alta de 14,4%. O microcrédito produtivo orientado do programa Crediamigo respondeu por R$ 9,7 bilhões, um acréscimo de 13,4% em relação ao ano anterior.

O resultado é considerado expressivo porque mostra tanto o aumento do alcance do banco junto a pequenos empreendedores quanto a manutenção da expansão nos setores tradicionais.

Em apenas um ano, a participação de micro, pequenos e médios negócios nas contratações saltou de 51% para 62% do total. Ainda assim, infraestrutura e indústria seguiram em trajetória ascendente: os desembolsos médios anuais passaram de R$ 44 bilhões (2019-2022) para R$ 59 bilhões (2023-2024).

Segundo o presidente do BNB, Paulo Câmara, o desempenho reforça o papel estratégico da instituição no desenvolvimento regional. “A Região Nordeste tem crescido acima da média nacional e o BNB é um vetor importante desse novo momento”, afirmou.

Com a expectativa de fechar 2025 no maior patamar já registrado, a instituição consolida um ciclo de expansão em diferentes frentes, reforçando seu peso na política de crédito voltada ao desenvolvimento da Região Nordeste e áreas de atuação do banco.

