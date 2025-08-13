Gargalo de energia para H2V deve ser resolvido ainda em 2025, prevê ABIHV

FORTALEZA-CE, BRASIL,13.08.2025: Fernanda Delgado, CEO da ABIHV - Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde. (Fotos: Fabio Lima) / Crédito: FÁBIO LIMA

O problema técnico que impede a conexão das usinas de hidrogênio verde (H2V) ao Sistema Interligado Nacional (SIN) deve ser resolvido ainda em 2025. A expectativa foi informada pela CEO da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde (ABIHV), Fernanda Delgado, em entrevista ao O POVO durante o II Seminário Nacional de Hidrogênio Verde, no Centro de Eventos, nesta quarta-feira, 13 de agosto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Tido por diversos estados do Nordeste como a principal aposta para um novo momento de desenvolvimento industrial, o H2V demanda uma carga de energia superior ao consumo de toda a Região. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Hoje, não há linhas de transmissão suficientes para distribuir o que é gerado dos parques eólicos ou solares aos projetos. Por isso, alguns tiveram a conexão ao SIN negada pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) no primeiro semestre deste ano. Entre eles, estão Fortescue e Casa dos Ventos, no Ceará, e Solatio, no Piauí. Fernanda Delgado explica que, quando foram trabalhadas as leis do hidrogênio e esses projetos começaram no Brasil, havia uma disponibilidade de energia aqui no Nordeste para conexão desses projetos. No entanto, por um movimento conservador dos órgãos reguladores, houve uma retirada dessa energia do sistema. “O que acontece agora é que há uma reorganização desses equipamentos, dessas demandas. Não é só hidrogênio verde. Você tem hoje toda uma indústria eletrointensiva que vai desde a eletrificação da frota até os data centers, até a eletrificação da própria indústria. Então, essa nova forma de fazer negócios que existe hoje no mundo inteiro e aqui no Brasil exige um grid um pouco mais robusto.”

Nesse sentido, esclareceu que isso está sendo trabalhado entre a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), ONS e Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e há uma boa expectativa para resolver o impasse. Apesar de recuo internacional, Brasil segue firme nos investimentos Outro ponto destacado pela CEO da ABIHV é que, enquanto projetos internacionais de hidrogênio verde sofrem com retração de investimentos, especialmente os do setor de petróleo, o Brasil segue em ritmo acelerado. Um dos exemplos foi a desistência da australiana Origin Energy, uma companhia petrolífera, em outubro de 2024. Para Fernanda Delgado, as empresas deste setor oscilam entre investir e desinvestir em energias renováveis, impactando o mercado global. Contudo, o cenário nacional permanece otimista.