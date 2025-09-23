FNE: Ceará terá R$ 7 bi em crédito do BNB em 2026

Volume de recursos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE) é considerado recorde no Estado e representa alta de 11,1% ante o valor operacionalizado neste ano

O Banco do Nordeste (BNB) confirmou nesta terça-feira, dia 23, a destinação de R$ 7 bilhões em crédito para o Ceará em 2026. O valor é considerado recorde pela instituição e representa um aumento de 11,1% em relação ao montante aplicado neste ano.

Os recursos, oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), correspondem a 13,4% do total de R$ 52,6 bilhões que serão disponibilizados para toda área de atuação do banco, que inclui os estados do Nordeste, além do norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

FNE: veja a projeção de aportes de crédito do BNB por setor

De acordo com o banco, a definição dos valores foi realizada com base na distribuição por segmentos de negócio, histórico de contratações e expectativas de demanda para o próximo período.

Comércio e serviços: R$ 2,1 bilhões

Infraestrutura: R$ 1,5 bilhão

Pecuária: R$ 1,3 bilhão

Indústria e agroindústria: R$ 1,3 bilhão

Agricultura: R$ 440 milhões

Turismo: R$ 211,9 milhões

Pessoa física: R$ 35,3 milhões



A superintendente do Banco do Nordeste no Ceará, Eliane Brasil, explica que as diretrizes gerais do FNE para 2026 estabelecem percentuais mínimos e máximos para aplicação dos recursos.

Destes, 70% são para portes prioritários, 50% para produtores rurais e empreendedores em microrregiões classificadas como prioritárias, 35% como limite para o setor de infraestrutura e 5% como mínimo por unidade federativa, com exceção do Espírito Santo, que tem participação mínima de 1,5%.

