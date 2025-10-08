Alemanha será a 1ª compradora do H2V do CE, diz diretor

André Magalhães, diretor comercial do Complexo do Pecém / Crédito: AURÉLIO ALVES

O hidrogênio verde (H2V) ainda está entre as principais apostas do Complexo do Pecém, com infraestrutura sendo garantida e contatos renovados, segundo assegurou André Magalhães, diretor comercial da Cipp SA. Para ele, os alemães devem ser os primeiros a exportar o combustível feito no Ceará. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em Roterdã há cerca de um mês, o diretor comercial do Complexo do Pecém contou que "a cidade está em obras para passar dutos de hidrogênio, amônia".

"A Alemanha está com uma fome total. Eles vão vir em massa, agora. Vem ministro e autoridades do alto escalão para o Ceará e isso nada mais é que o reflexo de que a demanda existe e eles estão vindo com força. Ouso dizer que a Alemanha será o primeiro cliente a comprar nosso hidrogênio verde" "Zero dúvidas sobre H2V" Perguntado sobre as críticas que o H2V tem recebido de especialistas do setor energético neste ano, o diretor comercial da Cipp SA afirma: "Eu tenho zero dúvidas sobre o hidrogênio verde. Pelo contrário. Se tivesse tudo pronto hoje, já teríamos clientes. Inclusive, para abastecer com combustível verde aqui no Porto do Pecém", afirmou em entrevista exclusiva ao O POVO. Magalhães cita SAF (Combustível Sustentável da Aviação, na tradução da sigla em inglês), amônia e metanol como "subprodutos do hidrogênio" e cujo mercado apresenta demanda para o consumo. Isso fortalece os planos do Ceará e reforça o H2V, segundo ele.

O Estado continua com o maior número de projetos do Brasil - 38 com memorandos assinados -, dos quais sete pré-contratos foram selados entre empresas e o governo com expectativa de que dois deles confirmem os investimentos em 2026. Operação de H2V no Pecém deve acontecer no Píer 2 Crédito: AURÉLIO ALVES Em junho, o contrato com o consórcio Stolthaven/GES - formado pelas empresas Stolthaven Terminals e Global Energy Storage (GES) - foi renovado para a construção, operação e manutenção de toda a infraestrutura compartilhada ao pool dos produtores, necessária ao escoamento da amônia verde.