Brasil segue na "pole position" do H2V com Ceará em destaque

Jochen Quinten, diretor nacional da GIZ, está em Fortaleza para evento sobre hidrogênio verde / Crédito: Laura Guerreiro/Fiec

A produção de hidrogênio verde (H2V) continua entre as principais iniciativas para o desenvolvimento econômico sustentável e descarbonização na Europa, afirma Jochen Quinten, diretor nacional da Agência Alemã para a Cooperação Internacional (GIZ, na sigla em alemão), que aponta o Brasil na "pole position" do setor com o Ceará em destaque. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Quinten está em Fortaleza para o H2Latam Summit Brazil, realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), e que mira uma nova fase no trabalho da GIZ para desenvolver a cadeia produtiva do H2V.

Após aplicar cerca de 30 milhões de euros ao longo dos últimos cinco anos em parcerias com governos, academia e iniciativa privada no Brasil, os alemães querem promover a conexão entre os futuros produtores e os mercados consumidores. Por isso a escolha do Ceará para sediar o evento.

Sobre o assunto Alemanha será a primeira compradora do H2V produzido no Ceará, diz diretor do Pecém

Pecém negocia mais duas novas rotas marítimas internacionais

Pecém negocia mais duas novas rotas marítimas internacionais "Definitivamente, o Brasil está na pole position dos mais atrativos do mundo para a produção e venda de hidrogênio verde. Sobre o Ceará, as condições são especialmente boas, considerando a geração de energias renováveis, infraestrutura e a cooperação entre os portos de Pecém, Roterdã e Duisport", afirmou. Cooperação Na abertura do evento - que ocorre até esta quinta-feira, 9, Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec e presidente em exercício da Confederação Nacional da Indústria (CNI), assinou um termo de cooperação juntamente com a GIZ, o governo o estado alemão da Renânia do Norte-Vestefália e o Governo do Ceará.

"A gente fica muito feliz em entender que chegou a hora. A hora que tanto esperávamos", afirmou, sobre a sinalização dos alemães de que há mercado consumidor na Europa e de que a produção planejada por empresas no Ceará terá compradores. Liderança cearense no País Fernanda Delgado, CEO da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde (ABIHV), também avalia o cenário econômico atual de forma positiva e considera "o Ceará líder neste setor por toda a infraestrutura montada", que inclui 93% de toda a energia ser de origem renovável, porto adequado para receber investimentos e os avanços "no projeto de água de reuso e as infraestruturas compartilhadas para um hub". Para ela, "o Estado só tem a ganhar" nesta etapa de publicação da regulamentação. Segundo Fernanda, "os marcos regulatórios vêm bem satisfatórios, não separando os mercados interno e externo e colocando recursos a disposição a partir de 2028 a 2032".