Dia da Criança: Shoppings do CE 10% em vendas; veja promoções

Programação gratuita inclui shows, teatro, oficinas e sorteios, com expectativa de alta nas vendas e no público em Fortaleza e Região Metropolitana

De acordo com os centros comerciais , o período deve registrar alta no fluxo de visitantes e nas vendas em torno de 10%, especialmente nos setores de brinquedos, eletrônicos, moda infantil e alimentação.

Em Fortaleza, o Dia da Criança movimenta o comércio e os espaços de lazer em outubro. Os principais shoppings da Capital e Região Metropolitana apostam em uma combinação de promoções, programação cultural gratuita e experiências para toda a família.

Já no fim de semana, a programação se intensifica: no sábado, 11, a festa começa às 16h com personagens da Patrulha Canina, pintura facial, escultura em balões e recreação infantil.

A agenda abriu no sábado, 5, às 17h, com o Encontrinho de Bobbie Goods, voltado para fãs do universo do colorir.

As atividades, que ocorrem nos dias 5, 11 e 12 de outubro, combinam nostalgia e brincadeiras interativas, com shows, oficinas e presença de personagens infantis na Praça de Alimentação.

No domingo, 12, as atividades seguem das 16h às 18h30min, com a presença de Mickey e Minnie e o espaço interativo Paraíso dos Brinquedos.

A partir das 17h, o público poderá conferir o Xou da Xuxa Cover e as Paquitas Covers, em um espetáculo que resgata clássicos dos anos 1980 e 1990.

Um dos destaques do dia será o Concurso de Cabelo Maluco, além do Espaço Baby e Kids, voltado para crianças de até quatro anos.

A projeção positiva é impulsionada por ações voltadas ao público infantil e famílias, que devem movimentar especialmente os segmentos de brinquedos, eletrônicos e alimentação.

O Shopping Benfica tem expectativa de crescimento de cerca de 10% no fluxo de visitantes e nas vendas em relação a igual período do ano passado.

Haverá ainda gincanas, estação de bolhas de sabão e o encerramento com a peça teatral Shrek: Felizes Para Sempre.

Durante todo o mês de outubro, o shopping também realiza o projeto Benkids, sempre das 17h às 19h, no piso térreo, em frente à Casa dos Relojoeiros.

O evento contará ainda com pintura facial, apresentação de Tio Alexandre e banda, além da distribuição de balões e pipoca para o público.

No dia 12 de outubro, a festa será na Praça de Alimentação, das 17h às 19h, com o Show da Turma do Mickey abrindo a programação.

A cada fim de semana, há uma nova oficina infantil gratuita: customização de bucket e pintura facial, 4, bola de vinil e slime, 11, pintura de cofrinhos e adoção de ursinhos, 18, e pintura em gesso 3D e máscaras da Patrulha Canina, 25.



Centro Fashion espera ticket médio de R$ 650



O Centro Fashion Fortaleza estima um crescimento de 10% no fluxo de visitantes durante o período em comparação com 2024.

O empreendimento, conhecido pelo forte movimento no varejo popular, espera também elevação no ticket médio, que deve alcançar R$ 650, ante R$ 500 registrados em igual período do ano passado.



Para Marcos Venício, gerente de marketing do Centro Fashion, o aumento reflete o otimismo do setor para a data, impulsionado pelo movimento de compras antecipadas e pela variedade de produtos com preços competitivos.

Os segmentos com maior destaque devem ser vestuário, eletrônicos e brinquedos, que tradicionalmente concentram boa parte das vendas do feriado.



Para fidelizar o público e fortalecer a experiência de compra, o centro comercial realiza uma ação de relacionamento com brindes oferecidos tanto pelo próprio empreendimento quanto por lojas participantes.



Terrazo Shopping investe em parque inflável gigante



O Terrazo Shopping aposta em um mês de outubro movimentado com a chegada do Dia das Crianças. O empreendimento, localizado no Eusébio, projeta crescimento de 35% no fluxo de visitantes e aumento de 28% no ticket médio em relação a 2024, com destaque para os segmentos de brinquedos, vestuário infantil, eletrônicos, alimentação e lazer.



Entre as principais atrações está a inauguração do BigFun, parque inflável gigante de mil metros quadrados instalado no Estacionamento B, aberto ao público a partir de 1º de outubro.

O espaço integra uma agenda que combina oficinas, recreação, teatro e encontros com influenciadores digitais, voltada a toda a família.



Nos dias 4 e 5, o centro de compras promove atividades como “Brincadeiras divertidas com o Ursinho Pooh”, oficinas de customização de ursinhos e a peça “A Casa Mágica da Gabby”.

Já no dia 11, o evento Terrazo Tá On traz a atriz e dubladora Roberta Piragibe, conhecida como a Aventureira Roxa do universo Luccas Neto e voz da personagem Agnes, de Wandinha, além de influenciadores locais.



O feriado de 12 de outubro será de programação dupla: na Praça de Eventos, o público poderá participar da Tardezinha Divertida, com personagens como Mickey, Ariel e Hello Kitty, além de oficinas e gincanas.

Simultaneamente, a Praça de Alimentação recebe a segunda edição do Terrazo Tá On, com presença da dubladora Bianca Alencar e criadores de conteúdo cearenses.



Cidade de colorir é retomada em Shopping Del Paseo



Entre as ações preparadas para o período está a Cidade Colorir, um espaço interativo onde as crianças podem explorar a criatividade e participar de atividades de pintura e arte.

O empreendimento também retoma o projeto AnimaDel, que ganha edições temáticas com apresentações artísticas e atividades recreativas voltadas ao público infantil.



O Shopping Del Paseo prospecta um crescimento de 10% no fluxo de visitantes e nas vendas durante o mês das crianças, em comparação com o mesmo período de 2024.

O ticket médio também deve registrar avanço semelhante, impulsionado por um público mais presente e engajado com as atrações do centro de compras.



Segundo o shopping, a combinação entre lazer gratuito e campanhas de compras ajuda a ampliar o movimento nas lojas, especialmente nos segmentos de brinquedos, eletrônicos, vestuário infantil e lazer em família, que costumam concentrar as vendas na data.



Corrida infantil no North Shopping Jóquei



A expectativa para o North Shopping Jóquei é movimentar R$ 3,5 milhões em vendas, representando 13% de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado.



No dia 12 de outubro, acontece a 6ª edição da corrida infantil “Chinela, Menino”, voltada para crianças de 1 a 15 anos, com percursos adaptados por faixa etária.

O evento tem como objetivo estimular a prática esportiva e promover qualidade de vida e bem-estar para crianças, pais e responsáveis. Durante a corrida, será lançado oficialmente o novo mascote do shopping.



Já no dia 18 de outubro, o público poderá assistir gratuitamente ao espetáculo infantil do Toy Story no palco da Praça de Alimentação.

Nesse dia, os clientes poderão resgatar brindes por meio do aplicativo do shopping. Além disso, o programa de benefícios aMais promoverá diversos desafios temáticos durante o período.



Conforme o shopping, os segmentos que devem registrar maior demanda durante o Dia das Crianças são telefonia e perfumaria/cosméticos, aproveitando o aumento do fluxo familiar no centro comercial.



Via Sul Shopping combina cinema, teatro e oficinas



O Via Sul Shopping informa que as atrações devem contribuir para o aumento do fluxo de visitantes, estimado em 10%, e das vendas, projetadas em 7% em comparação com igual período do ano passado.



Entre as atividades destacam-se:



4/10: Pré-estreia gratuita do filme Casa Mágica da Gabby no cinema do shopping;

5/10: Aventura na Terra dos Dinos, com recreação e personagens, na Praça de Alimentação;

11/10: Oficina de máscaras da Patrulha Canina, gratuita;



12/10: Peça teatral Casa Mágica da Gabby, também gratuita, na Praça de Alimentação.

Os segmentos que devem registrar maior demanda durante o período são brinquedos, vestuário infantil e alimentação, aproveitando o aumento natural do movimento de famílias no centro de compras.



Giga Mall promove passarela infantil e sorteios



O Giga Mall celebra o Dia das Crianças com uma campanha de prêmios e ações interativas durante todo o mês de outubro.

Entre 1º e 31 de outubro, clientes que realizarem compras acima de R$ 250 podem concorrer a um par de ingressos para o Parque Arvorar.

Para participar, basta cadastrar o cupom no Giga Clube, escolher uma das caixas premiadas e concorrer ao presente.



O shopping também promove o Giga Fashion Kids, com passarela infantil aberta a crianças que realizarem compras nas lojas de moda infantil entre os dias 1º e 10 de outubro.

A ação ocorrerá no dia 11, a partir das 15h, na Praça de Eventos – Térreo, sendo necessário assinar o termo de uso de imagem nas lojas participantes.



Segundo o Giga Mall, a combinação de compras, sorteios e experiências lúdicas deve contribuir para o aumento do movimento no empreendimento durante o mês, reforçando o engajamento das famílias com o shopping e suas lojas.



Iguatemi Bosque aposta em FestKids e Corrida Minions



O Iguatemi Bosque espera crescimento de 10% no fluxo de visitantes e 15% nas vendas durante o período do Dia das Crianças, com ticket médio de R$ 300.

Entre os segmentos mais procurados estão brinquedos, vestuário infantil, games e consoles. A elevação do movimento também deve impactar positivamente as operações de alimentação, que tradicionalmente registram aumento significativo nesta época do ano.



Entre as atrações gratuitas, aos domingos ocorre o Clubinho do Iguatz, com apresentações teatrais infantis a partir das 17h. No dia 12, o shopping promove o FestKids, com programação lúdica que inclui brincadeiras, teatro, música e outras atividades para crianças de todas as idades.



Outras atrações do mês incluem a Corrida Minions Run, no dia 19, e o espetáculo Minions Music, com ingressos disponíveis até 23 de outubro, pelo site da Ticketmaster.



COMPRA CONSCIENTE E MINIMALISMO: Novas tendências e compulsões de consumo | Pause O POVO



Mais notícias de Economia