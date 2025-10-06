Dia das Crianças deve movimentar R$ 18,9 bilhões em compras no Brasil

Ticket médio no Dia das Crianças teve ligeira redução, passando de R$ 231 em 2024 para R$ 219 neste ano, segundo levantamento / Crédito: Samuel Setubal

O Dia das Crianças deve movimentar neste ano R$ 18,9 bilhões em compras no Brasil, conforme aponta pesquisa encomendada ao Instituto Datafolha pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Esse volume é 3,8% maior que o verificado no ano passado. O estudo aponta ainda que houve um aumento no percentual de brasileiros que pretendem comprar presentes que passou de 60% no ano passado para 68% em 2025. Já o ticket médio teve ligeira redução, passando de R$ 231 em 2024 para R$ 219 neste ano, segundo o levantamento.

Leia mais 4 livros para presentear os pequenos no Dia das Crianças

Dia das Crianças tem datas diferentes pelo mundo; saiba os motivos! Sobre o assunto 4 livros para presentear os pequenos no Dia das Crianças

Dia das Crianças tem datas diferentes pelo mundo; saiba os motivos! No recorte por gênero, os homens pretendem gastar R$ 273, enquanto as mulheres devem desembolsar cerca de R$ 166. Já quando é considerada a região onde mora o consumidor, a Sudeste é a única que apresenta valor médio de intenção de compra maior que a média nacional, com R$ 248. O Centro-Oeste aparece na sequência com R$ 217, enquanto Norte e Nordeste empatam com R$ 196 de ticket médio. A propósito do Nordeste, a região lidera no que se refere à intenção de compra, com 74% de consumidores declarando que vão presentear no Dia das Crianças. Na sequência, aparecem empatados Centro-Oeste e Norte, com 71% e o Sul, com 66%. A procura pela compra em loja física aumentou, passando de 69% no ano passado para 74% em 2025. A região Norte concentra o maior número de entrevistados que dizem preferir comprar em loja física, com 80%, seguida pelo Nordeste, com 78%. A adesão às lojas físicas é alta também nas regiões metropolitanas, com 71% de consumidores optando por essa modalidade.

Já o comércio online atrai 26% dos consumidores, tendo maior adesão entre os homens, com 28%, e entre os jovens com 18 a 24 anos, com 36%. Nas classes A e B, há um maior equilíbrio entre as formas de compra, com 60% apontando a preferência por lojas físicas e 40% optando por compras online. Já nas classes D e E, 81% preferem comprar presencialmente e 16% pela internet. Uso de cartões Entre os consumidores pesquisados, 38% têm a intenção de utilizar algum tipo de cartão como meio de pagamento, sendo 22% o cartão de crédito e 16% o cartão de débito. Entre aqueles consumidores que pretendem usar o cartão de crédito, 60% planejam fazer o parcelamento da compra.