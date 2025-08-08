Dia dos Pais: Shoppings de Fortaleza sorteiam kits, videogames e moto de R$ 150 mil

Com sorteios, descontos e experiências, shoppings movimentam o varejo no mês dos pais / Crédito: FERNANDA BARROS

O Dia dos Pais, celebradado no próximo domingo, 10 de agosto, movimenta o varejo cearense com promoções que incluem kits temáticos, vouchers gastronômicos, motos 0 km, consoles de videogame e uma moto Harley-Davidson. Tem também ações criativas e ofertas de vouchers gastronômicos, além de descontos progressivos em calçados.

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Dia dos Pais deve gerar R$ 7,84 bilhões em vendas no País, o maior resultado em 11 anos.

Em Fortaleza, a previsão para a data é movimentar R$ 273 milhões. O crescimento é de 11,4% em relação a 2023, conforme dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE), por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Estado (IPDC). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Giga Mall aposta em “Caixa Premiada” com brindes para o Dia dos Pais

A campanha “Caixa Premiada” garante ao cliente um presente imediato a cada R$ 200 em compras no Giga Mall, na Messejana. Entre os itens, há kits de ferramentas, barbeiro, churrasco e copos personalizados.

Segundo o superintendente Regis Tavares, a ação busca criar experiências que reúnam pais e filhos. A promoção vale durante todo o mês de agosto ou enquanto durarem os estoques.

Vouchers gastronômicos movimentam o Terrazo Shopping

No Eusébio, quem gastar a partir de R$ 200 nas lojas e quiosques participantes até 16 de agosto concorre a 10 vouchers de R$ 500 para consumo no restaurante Brava Wine. Compras realizadas de segunda a quinta valem números da sorte em dobro, sem limite por CPF. As trocas são feitas no Piso 2, próximo à Green Life, e o sorteio ocorre em 21 de agosto, com base na Loteria Federal.

