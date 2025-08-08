Dia dos Pais: Shoppings de Fortaleza sorteiam kits, videogames e moto de R$ 150 mil

Dia dos Pais: Shoppings de Fortaleza sorteiam kits, videogames e moto de R$ 150 milCentros de compras da Capital e Região Metropolitana lançaram campanhas que vão de brindes instantâneos a sorteios de motocicleta para atrair clientes no Dia dos Pais
O Dia dos Pais, celebradado no próximo domingo, 10 de agosto, movimenta o varejo cearense com promoções que incluem kits temáticos, vouchers gastronômicos, motos 0 km, consoles de videogame e uma moto Harley-Davidson.
Tem também ações criativas e ofertas de vouchers gastronômicos, além de descontos progressivos em calçados.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Dia dos Pais deve gerar R$ 7,84 bilhões em vendas no País, o maior resultado em 11 anos.
Em Fortaleza, a previsão para a data é movimentar R$ 273 milhões. O crescimento é de 11,4% em relação a 2023, conforme dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE), por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Estado (IPDC).
Giga Mall aposta em “Caixa Premiada” com brindes para o Dia dos Pais
A campanha “Caixa Premiada” garante ao cliente um presente imediato a cada R$ 200 em compras no Giga Mall, na Messejana.
Entre os itens, há kits de ferramentas, barbeiro, churrasco e copos personalizados.
Segundo o superintendente Regis Tavares, a ação busca criar experiências que reúnam pais e filhos. A promoção vale durante todo o mês de agosto ou enquanto durarem os estoques.
Vouchers gastronômicos movimentam o Terrazo Shopping
No Eusébio, quem gastar a partir de R$ 200 nas lojas e quiosques participantes até 16 de agosto concorre a 10 vouchers de R$ 500 para consumo no restaurante Brava Wine.
Compras realizadas de segunda a quinta valem números da sorte em dobro, sem limite por CPF. As trocas são feitas no Piso 2, próximo à Green Life, e o sorteio ocorre em 21 de agosto, com base na Loteria Federal.
North Shopping celebra data com moto e jogo para a família
A campanha “Conectando Gerações”, que vai de 1º a 10 de agosto, dá direito a um número da sorte para concorrer a uma Honda Pop 110 0km a cada R$ 300 em compras, além de um jogo de equilíbrio “Torre Nortão” (limitado a um por CPF).
De segunda a quinta, os cupons ficavam em dobro. O cadastro das notas é feito no aplicativo, com validação no posto de trocas no Piso 2.
Duas Honda CG Titan 0km no Centro Fashion Fortaleza
Compras a partir de R$ 200 nas lojas e boxes participantes até 16 de agosto dão direito a cupons para o sorteio de duas motos Honda CG Titan 160 0km.
Às terças e quartas, os cupons são emitidos em dobro. A ação busca ampliar o fluxo de clientes e fortalecer o comércio local, segundo a administração do centro de compras.
RioMar mistura nostalgia e tecnologia com 10 PlayStation 5
Sorteio de 10 consoles PlayStation 5 é o destaque da promoção do RioMar Fortaleza para compras até 10 de agosto. Cada R$ 300 em compras vale um número da sorte, com cupons em dobro de segunda a quarta.
O sorteio será no dia 13, via Loteria Federal, e o resultado será divulgado no dia 15. Até 31 de agosto, o shopping recebe a exposição gratuita Super Games — O Mundo do Videogame, com estações de realidade virtual, palcos de Game Dance e jogos clássicos. No Dia dos Pais, às 12h30min, o pianista Felipe Adjafre se apresenta no Espaço Gourmet.
Harley-Davidson Breakout é atração no Iguatemi Bosque
Uma motocicleta Harley-Davidson Breakout será sorteada no Iguatemi Bosque. Até 17 de agosto, clientes cadastrados no programa I’Club recebem números da sorte proporcionais à categoria: um número a cada R$ 400 em compras para clientes prata; dois para ouro; e três para diamante.
O cadastro pode ser feito no ponto de trocas em frente à Zara (Piso L1) ou pelo aplicativo.
Grand Shopping leva Belchior e teatro infantil ao palco
Shows, apresentações teatrais e oficinas integram a programação do Grand Shopping até 10 de agosto. No dia 8, a cantora Nara Mayne apresenta MPB a partir das 19h.
No dia seguinte, a banda The Teachers sobe ao palco às 18h30min com repertório variado. No domingo, 10, às 12h30, o cantor Alê Ferreira apresenta um especial em homenagem a Belchior, seguido da peça infantil “Alvin e os Esquilos – O Desafio de Splatsville” às 17h.
Celular de última geração, smartwatch e moto 0km no Jóquei
O Shopping Jóquei entrou na disputa do Dia dos Pais com uma campanha de prêmios variados que prometem agradar diferentes perfis de consumidores.
A cada R$ 250 em compras realizadas entre os dias 1º e 10 de agosto, o cliente recebe um número da sorte para concorrer a três prêmios distintos: uma moto 0 km Honda POP 110i ES, um kit com celular Samsung Galaxy S25 Ultra e o smartwatch Galaxy Fit3, além de um Galaxy Watch Ultra. Cada CPF poderá ser premiado apenas uma vez.
As notas fiscais são cadastradas pelo aplicativo ou site do shopping, e a campanha busca impulsionar o fluxo de visitantes e as vendas na primeira quinzena de agosto, combinando conveniência e premiação de alto valor.
Via Sul sorteia moto e vouchers para restaurante
No Via Sul Shopping, o Dia dos Pais vem com sabor e velocidade. A campanha “Compre e Concorra”, válida de 1º a 10 de agosto, oferece aos clientes a chance de ganhar uma moto Honda POP 110i ES e 20 vouchers no valor de R$ 200 cada para o restaurante Kina do Feijão Verde.
Para participar, é necessário acumular R$ 300 em compras nas lojas participantes. O cadastro das notas fiscais pode ser feito pelo site ou aplicativo do shopping. Compras realizadas entre segunda e quinta-feira dão direito a números da sorte em dobro, ampliando as chances de ganhar. A ação aposta na combinação de presentes práticos e experiências gastronômicas para celebrar a data com afeto — e adrenalina.
Descontos que calçam bem: Outlet Premium aposta em terças promocionais
Fora da lógica de sorteios, o Outlet Premium Fortaleza aposta em uma dinâmica diferente para atrair clientes no mês dos pais: a campanha “Terça do Calçado”. Todas as terças-feiras de agosto, marcas nacionais e internacionais oferecem descontos agressivos em modelos selecionados.
Lojas como Lacoste, Adidas, Asics, Reebok, Jef e Fila participam da ação, com cortes que chegam a 60%. A cada semana, as ofertas mudam, incentivando o consumidor a visitar o espaço com frequência. Para conferir os descontos, basta ir até o local e consultar diretamente com cada loja os produtos participantes.
Único outlet do segmento no estado, o centro de compras funciona todos os dias, das 9h às 21h, e reúne marcas desejadas por consumidores locais e turistas.
DIA DOS PAIS: O que é paternidade engajada e responsável? | Pause O POVO
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado
Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor