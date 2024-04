Luccas Neto anuncia espetáculo infantil em Fortaleza

O youtuber Luccas Neto apresenta em agosto o espetáculo infantil "O Mundo de Magia e Fantasia" no Centro de Eventos do Ceará.

O youtuber Luccas Neto anuncia as datas de apresentação de “O Mundo de Magia e Fantasia” em Fortaleza. A passagem do espetáculo pelo Centro de Eventos do Ceará acontecerá no dia 17 de agosto de 2024 e as vendas terão início nesta quarta-feira, 10, a partir das 10 horas no site www.bilheteriadigital.com.

Estarão presentes em cena Luccas Neto e sua irmã Gi. A dupla contará com a participação especial dos personagens Super Foca e Super Sereia.

De acordo com a sinopse do evento divulgada à imprensa, Luccas e Gi apresentarão uma série de atividades interativas, destacando diferentes profissões e incentivando as crianças a sonhar alto.